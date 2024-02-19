رسالة من تحت الماء.. تفاصيل ضربات أمريكية ضد مسيرة تابعة للحوثي

شنت الولايات المتحدة 5 غارات جوية أصابت سفينة وثلاثة مواقع متنقلة لصواريخ مضادة للسفن في مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثي المسلحة المدعومة من إيران.

غارات جوية تصيب سفن ومواقع متنقلة

وأوردت القيادة المركزية العسكرية الأمريكية "سنتكوم" في بيان أن الضربات شملت إحباط أول استخدام ملحوظ من الحوثيين لمركبة تحت الماء غير مأهولة منذ بدء الهجمات" في أكتوبر.

جاء ذلك، بعد أن استهدفت جماعة الحوثي سفنًا أمريكية في البحر الأحمر باستخدام مسيرة تحت الماء، في خطوة غير مسبوقة، دون أن تتمكن من تحقيق هدفها، وفقًا لصحيفة "التايمز" البريطانية.

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وأشارت الصحيفة، نقلًا عن القيادة المركزية الأمريكية إلى أنه تم تدمير المسيرة قبل اصطدامها بـالسفن الأمريكية.

وذكرت أن الحادثة دفعت الولايات المتحدة إلى شن خمس غارات جوية أصابت سفينة وثلاثة مواقع متنقلة لصواريخ مضادة للسفن في مناطق تسيطر عليها الميليشيا المسلحة المدعومة من إيران.

ونقلت الصحيفة عن البيان الصادر عن الجيش الأمريكي أن هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

سفينة شحن مسجلة في المملكة المتحدة

وجاءت هذه الأنباء في الوقت الذي تعرضت فيه سفينة شحن مسجلة في المملكة المتحدة لهجوم قبالة اليمن امس الأحد، وفقًا لشركة أمبري البريطانية للأمن البحري، ويُعتقد أن القوات البريطانية لم تشارك في الغارات التي تم شنّها امس الأحد ردًّا على هجوم جماعة الحوثي تحت البحر، وفقًا لـ"التايمز".

وأشارت الصحيفة إلى تقرير صادر عن مركز أبحاث "بوليسي إكستشينج"، ومقره لندن، حذَّر من أن كابلات الألياف الضوئية وغيرها من البنية التحتية الحيوية في قاع البحر باتت معرضة للخطر بسبب ميليشيا الحوثيين.

يأتي ذلك في وقت أشارت فيه ميليشيا الحوثيين عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها إلى أنها تخطط لتوسيع هجماتها إلى "ما تحت البحر".

وبحسب ما نقلته "التايمز" عن المركز البحثي، فإن هناك مخاوف متزايدة من أن جماعة الحوثي ستبدأ في استهداف الكابلات الموضوعة تحت البحر الأحمر كجزء من تعطيلها للأنظمة البحرية العالمية.

وأوضح أن كابلات الألياف الضوئية التي تمر عبر المياه الضحلة للبحر الأحمر تتعرض للقطع والألغام.

وأفاد تقرير المركز بأن الحوثيين تلقوا تدريب الغواص القتالي ولديهم مجموعة من الألغام البحرية التي يمكن أن تلحق الضرر بالكابلات في الأماكن القليلة العمق.

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