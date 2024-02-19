الإثنين 19 فبراير 2024
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محافظات

اعتماد المخطط التفصيلى للمناطق الصناعية بحوش عيسى ووادى النطرون

الدكتورة  نهال بلبع
الدكتورة  نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة،فيتو

اعتمدت الدكتورة  نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة،  المخططين التفصيليين للمناطق الصناعية بمركزى حوش عيسى ووادى النطرون، حيث يشمل المخطط كافة الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية واستعمالات  الأراضى المخصصة، وعروض شبكات الطرق وغيرها من التفاصيل التى تسهل وتدفع الإستثمار بالمنطقتين وكذا الحفاظ على حق الدولة، وضمان  استغلال الأراضى فى الأغراض المخصصة لها.

المخطط التفصيلى للمناطق الصناعية،فيتو

اعتماد المخطط التفصيلى للمناطق الصناعية

وأكدت الدكتورة  نهال بلبع، إن اعتماد المخطط التفصيلي هو ثمرة جهود استمرت أكثر من عام بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية والمساحة العسكرية،مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة وإنعكاس ذلك على ملف الاستثمار بالإيجاب فى ظل اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع.

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كما أشارت المهندسة  منال عبد المنعم - مدير عام التخطيط العمراني، بأن اعتماد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية يهدف إلى دفع عجلة الاستثمار فى المشروعات الصناعية المختلفة من( غذائى ودوائى - وكيماوى وخلافه)،بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة وذلك تم عن طريق التنسيق مع ممثلى الهيئة العامة للتنمية  الصناعية ووزارة التنمية المحلية والمساحة العسكرية،وكذلك مكتب خدمة المستثمرين ومديرى مكتب المناطق الصناعية بحوش عيسى ووادى النطرون والمكتب الاستشاري المسئول عن إعداد المخططات التفصيلية، وسوف يتم إتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية القانونية للعمل بموجبه لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من توجيهات ودعم الدولة فى دفع عجلة الاستثمار فى المحافظة.

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اعتماد المخطط التفصيلي البحيرة وادى النطرون

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