الإثنين 19 فبراير 2024
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محافظات

رفع 335 حالة إشغال طريق مخالف بمركزي دمنهور وأبو حمص بالبحيرة

جانب من الحملة بالبحيرة،فيتو
جانب من الحملة بالبحيرة،فيتو

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة ، بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق التابعة لمديرية أمن البحيرة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة، والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

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رفع إشغالات طريق بالبحيرة 

وأسفرت الحملات عن رفع ٣٣٥ حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن ٢٨٥حالة بدمنهور و٥٠ حالة إشغال طريق مخالف بأبو حمص، حيث تحررت المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة العامة لاتخاذ اللازم، تأكيدا علي هيبة الدولة وردع الخارجين عن القانون. 

وشددت نائب محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لمنع عودة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

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الحملة البحيرة رفع ضبط إزالة إشغالات الباعة الجائلين

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