حسام حسن يصل اتحاد الكرة للاجتماع مع مجلس الجبلاية

منتخب مصر، وصل حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني ومدير الفراعنة إبراهيم حسن، لمقر اتحاد الكرة للاجتماع مع مجلس الجبلاية.

ومن المقرر أن يتم الطرفان على ترتيبات المرحلة القادمة خاصة في المعسكر الأول للمنتخب تحت قيادة حسام حسن الذي سيقام في مارس المقبل.

وسادت حالة من الارتياح والتفاؤل داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، بعد تألق اللاعبين المحترفين مع أنديتهم مؤخرًا.

تألق كلا من محمد صلاح، وعمر مرموش, ومحمود حسن تريزيجيه يصب في مصلحة منتخب مصر خاصة قبل انطلاق المعسكر الأول للفراعنة في مارس المقبل تحت قيادة حسام حسن.

محمد صلاح يسجل ويصنع هدفا لليفربول

وعاد محمد صلاح، لاعب ليفربول، من الإصابة التي لحقت به أثناء مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2023، بعد مشاركته بديلا في مباراة فريقه أمام برينتفورد، بالجولة 25 من منافسات الدوري الإنجليزي، للبرتغالي دييجو جوتا.

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وسجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر، في الفوز الذي حققه ليفربول على برينفتورد، برباعية مقابل هدف، كما أنه حصد جائزة أفضل لاعب في المباراة.

مرموش يسجل ويصنع هدفين

خلال مشاركة عمر مرموش مع فريقه آينتراخت فرانكفورت أمام فرايبورج، في لقاء الجولة 22 من منافسات الدوري الألماني، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 3 - 3، نجح اللاعب في تسجيل هدف وصناعة 2.

وشارك عمر مرموش في 86 دقيقة من المباراة، سجل خلالها الهدف الأول، قبل أن يصنع الهدفين الثاني والثالث، وخرج من اللقاء وفريقه فائزا بثلاثية مقابل هدفين، قبل أن يسجل فرايبورج التعادل.

محمود حسن تريزيجيه يسجل بالدوري التركي

فيما نجح سجل محمود حسن تريزيجيه، في تسجيل رائعًا لفريقه، في المباراة التي جمعته أمس الأحد، أمام بينديك سبور، في لقاء الجولة 26 من منافسات الدوري التركي، الذي انتهى بهدفين دون رد، لصالح فريقه، بعد تسديدة من لمسة واحدة.

مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت أمام باريس سان جيرمان

ورغم تألقه في مباراة نانت وباريس سان جيرمان إلا أن خسارة فريق مصطفى محمد في الدوري الفرنسي، شهدت تألقه في اللقاء.

وغاب محمد النني عن فوز فريقه آرسنال على بيرنلي، بخماسية نظيفة، في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي؛ إذ كان على مقعد البدلاء.

في حين شارك أحمد حسن كوكا لدقائق، في تعادل فريقه ألانيا سبور أمام أضنة ديمير سبور بالدوري التركي، خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل منهما.

فيما كشفت مصادر مقربة من التوأم حسن، بعض التفاصيل المهمة في رحلة إعداد التوأم لمشوارهما مع منتخب مصر، حيث حصل الثنائي على تأكيدات بأهمية إنهاء أي خلافات مع محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي للحصول على الدعم الكامل فى بداية رحلتهما، حيث أكدت المصادر أن هناك تنسيقا تاما بشأن تنظيم لقاء يجمع التوأم حسن مع محمد صلاح لإنهاء هذا الأمر وتصحيح بعض التصريحات المغلوطة التي صدرت تجاه اللاعب من قبل حسام وإبراهيم بعد واقعة مغادرته معسكر المنتخب الوطنى للعلاج فى ليفربول على هامش بطولة أمم أفريقيا الأخيرة.

وأوضحت المصادر أنه حال تعذر ترتيب لقاء يجمع التوأم حسام وإبراهيم حسن قد يتم تنظيم لقاء عبر الفيديو كونفرانس مع نجم ليفربول، وبعدها قد يخرج محمد صلاح عبر منصاته الرسمية برسالة دعم إلى التوأم حسن وبداية حقبة جديدة للمنتخب الوطنى تحت قيادة العميد وشقيقه، ولكن كل هذه الأطروحات تبقى على طاولة النقاش، ولكن قريبة من أرض الواقع، خاصة أن إنهاء أى خلافات بين التوأم ومحمد صلاح ستكون بمنزلة ضربة البداية الناجحة فى مشوارهما مع المنتخب الوطنى، خاصة أنهما على أعتاب الظهور رسميا معه فى بطولة دبى مارس القادم وبعدها تصفيات كأس العالم فى يونيو المقبل.

التوأم حسام وإبراهيم حسن اتفقا أيضًا على أهمية عودة الجهاز الفنى لحضور مباريات الدورى ومراقبة جميع اللاعبين والتنقيب عن المواهب الجائعة فى كل أندية الدورى المصرى، وأيضًا دورى المحترفين، من أجل تقديم وجوه جديدة إلى الكرة المصرية.. وسيتم تقسيم العمل داخل جهاز حسام حسن من أجل حضور جميع المباريات وتواجد مندوب من الجهاز الفني فى المباريات المحلية.. كما ستكون هناك متابعة دقيقة لجميع اللاعبين المحترفين فى الخارج وتحديدا العناصر المغمورة صغيرة السن من أجل إحضارها وتجهيزها وتقديمها أيضًا على خريطة الكرة المصرية وعدم الاكتفاء بالعناصر الشهيرة فقط التى تواجدت بأغلب المعسكرات الأخيرة ولم تقدم مردودا جيدا فى رحلتها مع المنتخب الوطنى.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن حسام وإبراهيم حسن اتفقا على ضرورة التنسيق مع اتحاد الكرة بشأن تنفيذ مطالبهم فى تأجيل بعض المباريات حال الحاجة إلى إقامة معسكرات داخلية أو خارجية، وأيضًا إلغاء أى ارتباطات حال تضاربها مع سياسة المنتخب الإعدادية للمرحلة المقبلة، حيث أكد بعض المقربين من التوأم أن الثنائى سيدير المنتخب بنفس فكر الراحل محمود الجوهري «الأب الروحى للثنائي»، الذي كان الحاكم بأمره فى رحلته مع المنتخب واتحاد الكرة.