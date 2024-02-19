الإثنين 19 فبراير 2024
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محافظات

30 قسمًا لبيع السلع.. محافظ بورسعيد يفتتح معرض "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة

محافظ بورسعيد ورئيس
محافظ بورسعيد ورئيس الغرفة التجارية، فيتو

يفتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الإثنين، معرض "أهلا رمضان" في بازار بورسعيد الجديد الذي تقيمه الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، وبالتعاون مع محافظة بورسعيد  تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، وذلك لتوفير احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك من السلع المختلفة بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق. 

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الاستعدادات النهائية لافتتاح المعرض

وتابع محافظ بورسعيد الاستعدادات النهائية لافتتاح المعرض، اليوم في تمام الساعة 8 مساء والمقام على مساحة أكبر من 2000 متر مربع، ويضم أكثر من 30 قسمًا لبيع السلع المختلفة، بالإضافة إلى مشروع الإنتاج الحيواني التابع لمحافظة بورسعيد، وجميع المحلات المتواجدة في البازار.

محافظ بورسعيد ورئيس الغرفة التجارية، فيتو

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة وضع الأسعار قبل وبعد التخفيض بشكل واضح على جميع السلع داخل المعرض، وضمان جودتها وتوافرها بكميات كافية لاحتياجات المواطنين، كذلك المتابعة والرقابة المستمرة من قبل الأجهزة المعنية المختلفة على المعرض لضمان تحقيق أهدافه، موجها الشكر للغرفة التجارية ببورسعيد ومجلس إدارتها، برئاسة الأستاذ محمد سعده، على جهودهم في إقامة المعرض.

من جانبه، وجه  محمد سعده، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، الشكر إلى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لموافقته على إقامة المعرض داخل بازار بورسعيد الجديد بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض السابق في نفس المكان، والمساهمة في إحداث مزيد من الرواج التجاري داخل منطقة مجمع الأسواق الحضارية ببورسعيد، بالإضافة إلى تعاون المحافظ المثمر وتوفير سيادته كافة الاحتياجات اللازمة لإقامة المعرض بالشكل الذي يليق بالمحافظة ومظهرها الحضاري.

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افتتاح معرض أهلا رمضان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللواء اركان حرب عادل الغضبان عادل الغضبان محافظ بورسعيد مجلس إدارة الغرفة التجارية مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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