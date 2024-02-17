محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الأكاديمية العربية لبحث تعزيز التعاون (صور)

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك خلال زيارته لمحافظة بورسعيد، بحضور عدد من قيادات الأكاديمية البحرية، لبحث ومناقشة سبل التعاون المشترك في عدة مجالات، وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ.

ورحب "اللواء عادل الغضبان" محافظ بورسعيد بزيارة رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مشيرا إلى ترحيبه الدائم بمد جسور التواصل، والتعاون المثمر بين محافظة بورسعيد والأكاديمية البحرية.

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محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الأكاديمية،فيتو

وخلال اللقاء، تم عرض فيلمين تسجيلين حول إنجازات محافظة بورسعيد خلال الأعوام السابقة، والتي عكست خطة التنمية المستدامة التي استهدفتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد، وخلال كلمته توجه محافظ بورسعيد بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على تنفيذ كبرى المشروعات القومية التي جعلت بورسعيد في مصاف المدن النموذجية.

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن بورسعيد تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات مختلفة، وحرص محافظ بورسعيد على إبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كافة المجالات.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجالات الصناعة والصحة والتحول الرقمي والزراعة والبنية التحتية وغيرها، فضلا عن أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الأكاديمية،فيتو

و خلال اللقاء، رحب محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر مع الأكاديمية البحرية، والذي يأتي تماشيا مع خطة التنمية المستدامة ببورسعيد، مستعرضا مع وفد الأكاديمية عددا من جوانب وٱليات التعاون، بالتنسيق بين الجهات المختصة بالمحافظة

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الأكاديمية،فيتوط

ومن جانبه، أشاد "رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري" بجهود محافظ بورسعيد في تنفيذ خطط التنمية التي تستهدفها الدولة على أرض بورسعيد، فضلا عن التعاون الدائم والمثمر بين محافظة بورسعيد وفرع الأكاديمية ببورسعيد، معربا عن بالغ تقديره لحرص محافظ بورسعيد على مد جسور الصلة والتعاون مع الأكاديمية البحرية في العديد من المجالات.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الأكاديمية،فيتو