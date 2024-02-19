الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

منتخب البرازيل يتلقى صدمة قبل بطولة كوبا أمريكا

منتخب البرازيل، فيتو
منتخب البرازيل، فيتو

أكد رودريجو بافيا، المتحدث الرسمي باسم منتخب البرازيل، إن نيمار أصبح خارج حسابات الجهاز الفني للمنتخب في بطولة كوبا أمريكا التي تقام في بونيو المقبل.

وقال بافيا في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "لن يشارك نيمار في بطولة كوبا أمريكا، هذا شيء أصبح مؤكدا، إذ أن شفاءه لن يتم بشكل كامل في هذا التوقيت".

وأضاف: "ربما ننتظر عودته في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم في سبتمبر المقبل. أعتقد قد يكون جاهزا في هذا التوقيت".

Advertisements

وذكرت الصحيفة أن البرازيلي ريكاردو روزا، المعد البدني للنجم العالمي نيمار دا سيلفا، يشرف على المرحلة الثالثة من علاجه، حسبما ذكرت مصادر خاصة للصحيفة.

كان نيمار أصيب بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى خلال مباراة البرازيل أمام الأوروجواي، يوم 18 أكتوبر الماضي.

خطة تصحيح مسار منتخب البرازيل

بدأ دوريفال جونيور، مدرب منتخب البرازيل، خطة الإصلاح في السيليساو، من خلال زيارته لعملاقي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة.

وعانى منتخب البرازيل من تراجع كبير في النتائج خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن دوريفال جونيور تواجد في برشلونة كي يتمكن من متابعة تطورات حالة فيتور روكي ورافينيا عن قرب.

وأوضحت الصحيفة أن دوريفال شاهد مباراة برشلونة وغرناطة على الهواء مباشرة من الملعب، كما تمت رؤيته قبل اللقاء يجري حديثا مطولًا مع ديكو، المدير الرياضي للبارسا.

ولم يتمكن مدرب البرازيل من مشاهدة فيتور روكي بسبب إيقافه، لكن أتيحت له الفرصة لمتابعة ظهور رافينيا الذي عاد إلى المشاركة في المباريات.

وأشارت إلى أن دوريفال ذهب أيضا وحضر مباراة ريال مدريد وجيرونا من الملعب، كي يشاهد فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس، بالإضافة إلى يان كوتو من صفوف جيرونا.

منتخب البرازيل يفشل فى التأهل إلى أولمبياد باريس 2024

فشل منتخب البرازيل، حاملة اللقب في النسختين الأولمبيين الأخيرتين في منافسات كرة القدم للرجال، في حجز بطاقتها إلى ألعاب باريس الصيف المقبل، بعد خسارتها أمام غريمتها التقليدية الأرجنتين 0-1 في كراكاس في التصفيات الأمريكية الجنوبية.

في المقابل، نجحت الأرجنتين بقيادة مدربها لاعب الوسط الدولي السابق خافيير ماسكيرانو، في التأهل إلى النهائيات بفضل هدف لوسيانو غوندو، في سعيها إلى اللقب الثالث في تاريخها بعد عامي 2004 و2008.

وانحصرت المنافسة على البطاقة الثانية لأمريكا الجنوبية في الأولمبياد بين الباراجواي وفنزويلا، حيث تحتاج الأولى إلى التعادل فقط، فيما يتعين على الثانية الفوز.

ويعتبر فشل البرازيل بقيادة المهاجم الواعد إندريك (17 عاما) خيبة أمل كبيرة، وهي كانت بحاجة إلى التعادل فقط لضمان تواجدها في العرس الأولمبي، ولكن الأرجنتين هي التي ستتاح لها الفرصة لإحياء الذكريات الجميلة للميداليات الذهبية لعامي 2004 مع المهاجم كارلوس تيفيس والمدرب مارسيلو بيلسا، و2008 مع ليونيل ميسي.

بعد نيمار، الهلال السعودي يعلن إصابة لاعب جديد بالرباط الصليبي 

نيمار: 3 لحظات لن أنساها في 2023

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

منتخب البرازيل نيمار البرازيل كوبا امريكا أمريكا الهلال

مواد متعلقة

دوريفال يبدأ خطة تصحيح مسار منتخب البرازيل من ريال مدريد وبرشلونة

حامل لقب آخر نسختين.. منتخب البرازيل يغيب عن أولمبياد باريس 2024

الهلال السعودي يعلن رسميا عن بديل نيمار

رسميا، دوريفال جونيور مديرا فنيا لـ منتخب البرازيل

الأكثر قراءة

ظهر معصوب العينين ومقيد اليد، حقيقة اعتقال يحيي السنوار من قبل جيش الاحتلال

لأول مرة منذ 10 شهور، تراجع سعر الثوم بسوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، سعر اليوسفي يتراجع لـ10.5 جنيه في سوق العبور

أنتج 600 مدرعة باسمه وانتهت حياته في فيصل.. أسرار عن اللواء اليمني حسن بن جلال العبيدي (فيديو جراف)

الخطيب يوجه الدعوة إلى مجلس الزمالك لزيارة الأهلي

أبرز الملاحظات على أداء شيرين عبد الوهاب في أولى حفلات الليالي المصرية السعودية

أعضاء نادي الزمالك يهتفون للخطيب: بيبو بيبو

الحالة الصحية لـ 39 طالبا أصيبوا في انهيار مدرج سيرك بالوادي الجديد (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

أسترالية تنام بجوار جثة شقيقتها 5 سنوات (صور)

"مدينة الحب"، 36 ألفا يزورون باريس سنويًّا من أجل الزواج

انقطاع الكهرباء في عدة مواقع بجميع أنحاء إسرائيل

مفاجأة خلال أول ساعتين من عرض "حذاء ترامب" للبيع

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، سعر اليوسفي يتراجع لـ10.5 جنيه في سوق العبور

لأول مرة منذ 10 شهور، تراجع سعر الثوم بسوق العبور

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة الحكومة عليها.. ملامح تعديل قانون المالية العامة للدولة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحديقة في المنام وعلاقتها بالهموم والأحزان وضيق الحال

من السنة النبوية وآراء العلماء، تعرف على مبطلات الصلاة

منها دخول الجنة، أحاديث عن فضائل السلام

المزيد
الجريدة الرسمية