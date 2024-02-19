منتخب البرازيل يتلقى صدمة قبل بطولة كوبا أمريكا

أكد رودريجو بافيا، المتحدث الرسمي باسم منتخب البرازيل، إن نيمار أصبح خارج حسابات الجهاز الفني للمنتخب في بطولة كوبا أمريكا التي تقام في بونيو المقبل.

وقال بافيا في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "لن يشارك نيمار في بطولة كوبا أمريكا، هذا شيء أصبح مؤكدا، إذ أن شفاءه لن يتم بشكل كامل في هذا التوقيت".

وأضاف: "ربما ننتظر عودته في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم في سبتمبر المقبل. أعتقد قد يكون جاهزا في هذا التوقيت".

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وذكرت الصحيفة أن البرازيلي ريكاردو روزا، المعد البدني للنجم العالمي نيمار دا سيلفا، يشرف على المرحلة الثالثة من علاجه، حسبما ذكرت مصادر خاصة للصحيفة.

كان نيمار أصيب بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى خلال مباراة البرازيل أمام الأوروجواي، يوم 18 أكتوبر الماضي.

خطة تصحيح مسار منتخب البرازيل

بدأ دوريفال جونيور، مدرب منتخب البرازيل، خطة الإصلاح في السيليساو، من خلال زيارته لعملاقي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة.

وعانى منتخب البرازيل من تراجع كبير في النتائج خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن دوريفال جونيور تواجد في برشلونة كي يتمكن من متابعة تطورات حالة فيتور روكي ورافينيا عن قرب.

وأوضحت الصحيفة أن دوريفال شاهد مباراة برشلونة وغرناطة على الهواء مباشرة من الملعب، كما تمت رؤيته قبل اللقاء يجري حديثا مطولًا مع ديكو، المدير الرياضي للبارسا.

ولم يتمكن مدرب البرازيل من مشاهدة فيتور روكي بسبب إيقافه، لكن أتيحت له الفرصة لمتابعة ظهور رافينيا الذي عاد إلى المشاركة في المباريات.

وأشارت إلى أن دوريفال ذهب أيضا وحضر مباراة ريال مدريد وجيرونا من الملعب، كي يشاهد فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس، بالإضافة إلى يان كوتو من صفوف جيرونا.

منتخب البرازيل يفشل فى التأهل إلى أولمبياد باريس 2024

فشل منتخب البرازيل، حاملة اللقب في النسختين الأولمبيين الأخيرتين في منافسات كرة القدم للرجال، في حجز بطاقتها إلى ألعاب باريس الصيف المقبل، بعد خسارتها أمام غريمتها التقليدية الأرجنتين 0-1 في كراكاس في التصفيات الأمريكية الجنوبية.

في المقابل، نجحت الأرجنتين بقيادة مدربها لاعب الوسط الدولي السابق خافيير ماسكيرانو، في التأهل إلى النهائيات بفضل هدف لوسيانو غوندو، في سعيها إلى اللقب الثالث في تاريخها بعد عامي 2004 و2008.

وانحصرت المنافسة على البطاقة الثانية لأمريكا الجنوبية في الأولمبياد بين الباراجواي وفنزويلا، حيث تحتاج الأولى إلى التعادل فقط، فيما يتعين على الثانية الفوز.

ويعتبر فشل البرازيل بقيادة المهاجم الواعد إندريك (17 عاما) خيبة أمل كبيرة، وهي كانت بحاجة إلى التعادل فقط لضمان تواجدها في العرس الأولمبي، ولكن الأرجنتين هي التي ستتاح لها الفرصة لإحياء الذكريات الجميلة للميداليات الذهبية لعامي 2004 مع المهاجم كارلوس تيفيس والمدرب مارسيلو بيلسا، و2008 مع ليونيل ميسي.