الإثنين 19 فبراير 2024
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اقتصاد

التنمية الصناعية: تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين بمجمع حوش عيسى

جانب من اللقاء الهيئة
جانب من اللقاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فيتو

 نظمت الهيئة العامة للتنمية الصناعية ندوة ترويجية للمجمع الصناعى بالحرم الجامعى لجامعة دمنهور بعنوان "محور تنموي جديد بالبحيرة"، دعمًا لفكر ريادة الأعمال لدى طلاب الجامعات وتماشيًا مع إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة الرامية إلى تعزيز الفكر الصناعى بالمجتمع المصرى، وذلك من خلال فريق عمل من قبل هيئة التنمية الصناعية برئاسة  اللواء خالد عز الرجال رئيس الإدارة المركزية للتخصيص ومتابعه الأراضي والوحدات الصناعية وبالتنسيق مع محافظة البحيرة.

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جاء ذلك في ضوء التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجامعة دمنهور، وفي إطار الفعاليات الترويجية المستمرة بنطاق محافظة البحيرة للتعريف بطرح المجمع الصناعي الجديد بحوش عيسى.

حضر الندوة الدكتورة منى السيد مبروك نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، الدكتورة أمل محمد بيومي عميد كلية التربية، ومدحت محمد شومان "مدير عام الائتمان بـ البنك الأهلى بفرع دمنهور"، ومجموعة من الأساتذة الجامعيين بالكليات العلمية والتطبيقية المتنوعة، ومجموعة من طلاب الفرق الثالثة والرابعة بكليات الجامعة المختلفة، ومجموعة من المستثمرين بالقطاع الصناعى، وعدد من المهتمين بالشأن الصناعى فى المحافظة.

 

جانب من اللقاء، فيتو 
جانب من اللقاء، فيتو 

 

أهمية المجمعات الصناعية فى دعم ريادة الأعمال

واستعرض فريق عمل الهيئة خلال الندوة أهمية المجمعات الصناعية فى دعم ريادة الأعمال، ودورها فى تحقيق التنمية الصناعية المستهدفة بجمهورية مصر العربية، وأهم مميزات المجمع الصناعى الجديد، والقطاعات والأنشطة المستهدف تخصيص الوحدات الإنتاجية لها للمساهمة فى توطينها وتعميقها بنطاق بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى الرد على مجموعة من الإستفسارات المتنوعة من قبل الحضور فيما يخص الشأن الصناعى، وكذا المجمع الصناعى الجديد بحوش عيسى.

 

أهم الحوافز والتيسيرات المخصصة للمستثمرين

كما تم استعراض أهم الحوافز والتيسيرات المخصصة للمستثمرين الراغبين في الانضمام لهذا الصرح الصناعي الجديد، ومن أهمها:

 طرح الوحدات بنظامي التمليك أو الإيجار، تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لما بعد ٩ أشهر من تاريخ استلام الوحدة، والإستفادة من الحصول على تمويل منخفض الفائدة (٥% متناقصة) لتملك الوحدة وبتسهيلات تصل إلى ١٠٠% من قيمة الوحدة ومن خلال عدة بنوك تم توقيع بروتوكولات تعاون معها فى هذا الشأن.

 

القيمة الإيجارية للوحدة الصناعية بالمجمع 

وتبلغ القيمة الإيجارية للوحدة الصناعية بالمجمع 1300 جنيهًا شهريا شاملة مصاريف صيانة المرافق والخدمات العامة للمجمع، إضافة إلى إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف تقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط، والإستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص التسهيلات التمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الاستفادة من مجموعة متميزة أخرى من الخدمات الغير مالية، وإمكانية حصول المستثمر على أكثر من وحدة لإستيعاب نشاطه الصناعي وبدون حد أقصى من الوحدات.

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