نائب المحافظ ومدير الأمن يتفقدان موقع سقوط مدرج سيرك في الوادي الجديد (صور)

وصل كل من حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، واللواء محمد أبوالليل مدير أمن المحافظة، إلى موقع حادث سقوط أحد المدرجات أثناء أحد العروض المقدمة للطلاب داخل سيرك.

انهيار مدرج سيرك في الوادي الجديد

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أكد إخلاء موقع السيرك ونقل جميع الطلاب المتواجدين بداخله إثر انهيار مدرج أثناء أحد العروض المقدمة للطلاب.

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حادث سيرك الوادي الجديد

وطمأن محافظ الوادي الجديد أولياء الأمور على أبنائهم، مشيرا إلى أن جميع المصابين تم نقلهم لمستشفى الخارجة التخصصي وإصابتهم طفيفة وعدم وجود أي إصابات خطيرة.

التحقيق في واقعة انهيار مدرج سيرك في الوادي الجديد

كما وجه محافظ الوادي الجديد برفع درجة الاستعداد بمستشفيات مدينة الخارجة وتقديم العلاج للمصابين، وأمر بإغلاق السيرك وإحالة الواقعة للتحقيق.

وكانت حنان مجدي نائب المحافظ انتقلت لموقع السيرك للاطمئنان على إجلاء جميع الطلاب، كما انتقلت إلى المستشفى للاطمئنان على الطلاب المصابين البالغ عددهم ٢٩ طالبا وطالبة جميعهم بحالة مستقرة، ومتابعة تقديم الرعاية العاجلة لهم وتواجد كافة الأطقم الطبية، كما التقت أولياء الأمور لطمأنتهم وتهدئتهم وتهيئة الفرصة للأطقم الطبية للقيام بدورهم.