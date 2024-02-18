اتحاد الكرة الطائرة يعدل مواعيد سوبر السيدات

الكرة الطائرة، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر إجراء تعديل على موعد منافسات سوبر السيدات ليقام يومى 24، 26 فبراير الجارى بدلا من يومى 29 فبراير و1 مارس المقبل بصالة الشرطة الرياضي.

وخاطب مسؤولو اتحاد الكرة الطائرة الجهات الأمنية من أجل الموافقة على حضور 2000 مشجع فى مباراة السوبر المحلى للرجال والسيدات، المحدد له الأسبوع المقبل، خاصة فى النهائى، بواقع 1000 مشجع لكل فريق.

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ويقام سوبر الرجال يومى 25 و27 فبراير الجاري، ومن المقرر أن يكون بمشاركة 4 فرق، وهي الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت.

وسيقام السوبر المحلي للسيدات يومي 24، 26 فبراير الجاري بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج والصيد.

فوز الأهلى والزمالك وسبورتنج فى ثانى جولات دور الـ8 لتصنيف دوري سيدات الطائرة

أقيمت على مدار أمس السبت، الجولة الثانية من دور الـ8 للتصنيف بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى تستضيف المنافسة على مدار يومين.

وشهدت منافسات الجولة الثانية فوز كل من، سبورتنج على الشمس 3/0 وسموحة على الصيد 3/0 والأهلى على الزهور 3/0و الزمالك على وادى دجلة 3/0.

والفرق الأربعة الفائزة من مجموع اللقائين فى كل مجمعة تصنف فى المستوى الأول والفرق الخاسرة ضمن المستوى الثانى، لتحديد أطراف الدور المقبل " البلاى أوف".

تصنيف فرق دوري سيدات الطائرة قبل إجراء قرعة دور الثمانية

وأسدل الستار على منافسات الدور التصنيفي لدوري سيدات الكرة الطائرة للموسم 2023-2024 والذي أقيم على مدار يومين.



وشهدت مباريات الجولة الثانية تحقيق الأهلي الفوز للمرة الثانية على الزهور وكذلك فوز الزمالك على وادى دجلة للمرة الثانية، وفاز سبورتنج على الشمس وكرر سموحة فوزه على الصيد.

وبذلك سيكون تصنيف الفرق قبل إجراء قرعة دور الثمانية التي تقام غدا كالتالي:



التصنيف الأول: الأهلي والزمالك وسبورتنج وسموحة.

التصنيف الثاني: الصيد والشمس والزهور ووادي دجلة.

ويقام دور الثمانية بدوري سيدات الكرة الطائرة بنظام البيست أوف 3.