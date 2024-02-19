رياح شديدة تضرب مراكز ومدن الأقصر

تشهد محافظة الأقصر منذ صباح اليوم اليوم الإثنين حالة من الطقس السيئ، حيث تضرب مراكز ومدن الأقصر رياح شديدة على فترات متقطعة، وتسود أجواء صافية بسماء الأقصر، طقس مائل للبرودة.

موجة طقس سيئ تضرب الأقصر

وتسجل درجة الحرارة العظمى بمحافظة الأقصر 20 درجة مئوية، وتسجل الصغرى 9 درجات مئوية، وبلغت نسبة الرطوبة 40%، ووصلت سرعة الرياح إلى 25 كيلومترا في الساعة.

وتسبب سوء الأحوال الجوية بمحافظة الأقصر اليوم الاثنين في إلغاء رحلات البالون الطائر بالبر الغربي، حيث قررت سلطات الطيران المدني إيقاف تحليق رحلات البالون الطائر وعودتها حال تحسن الأرصاد الجوية واستقرار الطقس، جاء ذلك ضمن الإجراءات الاستباقية لمنع وقوع حوادث ناجمة عن الطقس السيء.

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كانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت عن حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، وعلى شمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارا على جنوب الصعيد وعلى سيناء، شديد البرودة ليلا.