الإثنين 19 فبراير 2024
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محافظات

ضبط 33 طن أعلاف داخل مصنع غير مرخص بالبحيرة

جانب من الحملة التموينية
جانب من الحملة التموينية بالبحيرة، فيتو

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر - مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، ضمن جهود محافظة البحيرة، وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

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ضبط مصنع  دون ترخيص

نفذت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، حملة تموينية بمركز أبو حمص، أسفرت عن ضبط 33 طن أعلاف داخل مصنع أعلاف يعمل دون ترخيص من هيئة التنمية الصناعية ودون سجل صناعي، ودون ترخيص من وزارة الزراعة، ومجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، كما تم ضبط كميات من السولار تقدر بـ 2000 لتر بأحد محطات الوقود غير مرخصة بمركز الدلنجات، حيث يقوم صاحبها بتجميع وبيع السولار في السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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تموين ضبط أعلاف البحيرة حملة

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