الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

تقدم أعمال تنفيذ محطة العاصمة التبادلية بين القطارالسريع والخفيف LRT (صور)

محطة العاصمة،فيتو
محطة العاصمة،فيتو

تعد محطة العاصمة من أكبر محطات القطار في الشرق الأوسط، ومن المحطات التبادلية بين القطار الكهربائي السريع والقطار الخفيف LRT، وتبلغ مساحتها أكثر من 1100000 متر مسطح بالعاصمة الإدارية، وتضم المحطة مناطق انتظار سيارات ومناطق التجارية.

وزارة النقل نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا لأعمال تنفيذ محطة العاصمة ضمن شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العلمين-مطروح).  

محطة العاصمة،فيتو 

تضم محطة العاصمة مولا تجاريا على مساحة 70 ألف متر مربع، وتتكون المحطة من مبنيين رئيسيين كل منهما يتكون من بدروم وأرضي وميزانين ودور أول. 

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محطة العاصمة،فيتو 

وتحتوي محطة العاصمة على 3 كبارى للمشاة للربط بين مبنيي المحطة، مع توافر سلالم كهربائية ومصاعد لتسهيل تنقل الركاب.

محطة العاصمة،فيتو 

 جدير بالذكر أن شبكة  القطار الكهربائى السريع الجاري إنشاؤها مكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالى أطوال حوالى 2000 كم وأن السرعة التصميمية للشبكة 250 كم / س والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ س والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وقطارات نقل البضائع 120 كم / ساعة.

محطة العاصمة،فيتو
محطة العاصمة،فيتو

 ويهدف مشروع القطار السريع إلى  توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة ويسهم القطار السريع في نقل البضائع مثل نقل منتجات جنوب الصعيد والوادى الجديد من وإلى ميناء سفاجا مثل  صادرات الفوسفات بالوادى الجديد والألومنيوم فى نجع حمادي، وكذلك الحاصلات الزراعية من شرق العويات وتوشكى إلى ميناء سفاجا عبر أسوان وقنا، حيث سيربط الخط ميناء سفاجا ومطار الغردقة بشبكة القطار الكهربائي السريع، كما سيساهم  في تحقيق التنمية المستدامة بالمشروع القومي بمنطقة المثلث الذهبي، وتشجيع أهالي المحافظات الأخرى للانتقال إلى محافظة البحر الأحمر للعمل والسكن والسياحة وتحقيق التنمية المستدامة.

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محطة العاصمة القطار الخفيف القطار السريع وزير النقل كامل الوزير

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