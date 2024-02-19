إجراء جراحة ناجحة لإصلاح انفجار في قرحة بالمعدة بمستشفى حوش عيسى المركزي بالبحيرة

نجح الفريق الطبي بقسم الجراحة بمستشفى حوش عيسى المركزي في محافظة البحيرة فى إجراء عملية جراحية من الجراحات المهارية، حيث تم إجراء عملية إصلاح انفجار في قرحة بالمعدة بإستخدام المنظار الجراحي لمريض بالمستشفى وهي عملية ذات مهارة عالية وتم عملها بوقت قياسي.

عملية ناجحة لإصلاح انفجار في قرحة بالمعدة بمستشفي بالبحيرة

قام بإجراء العملية فريق عمل مكون من الدكتور أحمد الحلفاوي اخصائي الجراحة ورئيس قسم الجراحة، الدكتور أحمد عيد نائب الجراحة، بمشاركة فريق التمريض، وفني العمليات والتخدير والمعمل وبنك الدم بالمستشفى.

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و يأتي ذلك إستكمالًا للطفرة الموجودة بالمستشفى في الفترة الأخيرة حيث يتم إجراء كل أنواع العمليات والمناظير المتقدمة بالمستشفى.

أشاد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة،بجهود الفريق الطبي المشارك فى هذه العملية، وقدم الشكر والتحية للدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي بالمديرية والدكتور سعيد عوض مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، وللدكتور مصطفى محفوظ مدير المستشفى وللفريق الطبي والفريق المعاون، وكافة العاملين بالمستشفى، مثمنا جهودهم ومتمنيا لهم المزيد من التقدم والنجاح، مطالبهم بكثير من العمل وبذل المزيد من الجهد ،بهدف الإرتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن، وتقديم أفضل أداء ينال ثقة المواطنين.

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