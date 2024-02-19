آمال ماهر، معجزة الغناء التي تألقت منذ الطفولة، تبنى عمار الشريعي صوتها وآمن مبارك بموهبتها ورعاها، وابتعدت بـ اسألني أنا عن اللون الطربي

آمال ماهر، تحتفل الفنانة آمال ماهر اليوم ١٩ فبراير بعيد ميلادها فهي من مواليد مثل هذا اليوم عام ١٩٨٥، وآمال ماهر تمتلك صوتًا ذهبيًا جعلها واحدة من أبرز وأهم المطربات في مصر والوطن العربي أجمع.

آمال ماهر.. موهبة برزت مبكرًا في عالم الغناء

من الله على آمال ماهر بصوت عذب ولقد كان هذا جليًا مما دفعها للتألق في المدرسة من خلال مشاركاتها في الحفلات المدرسية، ولقد كان صوتها وأدائها لافتًا للأنظار إلى درجة كبيرة، ونظرًا لتألقها وجد فيها أستاذ الموسيقى بذرة لمطربة كبيرة فنصحها وشجعها لكي تلتحق بمعهد الموسيقى العربية، وبالفعل لبت نصيحته والتحقت بالمعهد وكانت هذه خطوة هامة في مسيرتها الغنائية.

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ومن بين الأشخاص الذين وجدوا في آمال ماهر موهبة تستحق أن ترعى كان صلاح عرام حيث ساعدها للوصول إلى الموسيقار الراحل عمار الشريعي وكانت الانطلاقة الحقيقة لها في عالم الغناء، وتعتبر آمال ماهر الموسيقار الراحل “الأب الروحي له”، والمعلم.

قدم الموسيقار الراحل عمار الشريعي آمال ماهر للمتخصصين والجمهور وحتى للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث كان مؤمنًا أنها “معجزة غنائية” وبالفعل أجيزت آمال ماهر في الإذاعة المصرية في ثواني، ولم تتردد الإذاعة في منحها بتكليفات إذاعية ورعاية موهبتها.

وكانت من الأغنيات الأولى التي تغنت بها آمال هي أغنية “عربية يا أرض فلسطين” من ألحان الشريعي، ولقد أعجبت كل من استمع إلى صوتها العذب إلى الدرجة التي جعلت البعض يطلق عليها لقب “خليفة أم كلثوم” خاصة بعد مشاركتها بصوتها في مسلسل أم كلثوم حيث قدمت عدد من أغاني العمل الشهير، كما أنها أصبحت حاضرة وموجودة بقوة في مختلف الحفلات والمناسبات الوطنية الهامة بحضور كبار رجال الدولة آنذاك، وتهافتت عليها البرامج التليفزيونية بعدما أثبتت أنها مطربة من العيار الثقيل دون النظر إلى عامل السن.

وكانت آمال ماهر ضيفة كل الاحتفالات الرسمية خاصة في ظل إيمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بموهبتها ورعايته لها، فبعدما استمع مبارك إلى صوتها للمرة الأولى أمر بصرف مكافأة مادية لها قدرها ٥٠٠٠ جنيه تشجيعًا لآمال ماهر وموهبتها، وواصلت آمال ماهر إبهار الجمهور بموهبتها فكانت تغني أصعب القصائد والأغنيات لكوكب الشرق أم كلثوم كما ينبغي أن يكون، وتؤدي الأغنيات “الصعبة” بكل أريحية وإبداع.

آمال ماهر وتألقها في اللون الشبابي

ومع مرور الوقت حدث نوع من أنواع الانفصال الفني بين آمال ماهر وعمار الشريعي، حيث قررت أن “تغير جلدها” وأن تقدم ألوان غنائية مختلفة عما كانت تقدمه من اللون الطربي، وبالفعل كان ألبوم اسألني أنا أول خطوة في هذا الطريق الجديد الذي اختارته آمال ماهر لنفسها، حيث أطلقت آمال ماهر الألبوم عام ٢٠٠٦، وقامت بتصوير أغنية في إيه بينك وبينها فيديو كليب، وظهرت آمال بصورة جديدة غير تلك التي اعتاد الجمهور رؤيتها بها، وبعدها انطلقت في مسيرتها الفنية الجديدة وقدمت بعد ذلك عدد من الأغاني “السينجل”، منها أغنيات وطنية وتترات مسلسلات وأغنيات دينية، وفي عام ٢٠١١ قدمت ألبومها الثاني الذي حمل اسم أعرف منين وحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا وصورت آمال أغنية واعرف منين بطريقة الفيديو كليب وظهرت بصورة جديدة أبعدتها تمامًا عن القالب الذي ارتبط بظهورها الفني، وفي ٢٠١٥ قدمت ألبوم أولاد النهاردة الذي تضمن ١٠ أغنيات، وواصلت آمال ماهر تقديم أغنيات بعيدة عن اللون الطربي الذي بدأت به، ففي ٢٠١٩ قدمت ألبوم “أصل الإحساس” بعد غياب ٤ سنوات عن الساحة الغنائية.

إعلان الاعتزال ثم العودة من جديد

تفاجئ الجمهور في منتصف عام ٢٠٢١ بإعلان الفنانة آمال ماهر إعتزالها، ثم عادت وأوضحت الأسباب التي دفعتها لإتخاذ هذا القرار، حيث قالت “جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات وكان رفيق دربي الدائم، نظرًا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي، أُعلن ابتعادي تمامًا عن الوسط الفني والنشاط الفني، متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق إلى كل الزملاء”، وأضافت: "وإن كنت سأعود مرة أخرى أم لا؟ فهذا سؤال يعلم إجابته عالم الغيب فقط، فكل ما أفكر به حاليًا هو ابتعادي فقط لا غير، وبالنسبة لصدور ألبومي الذي كنت قد أعلنت عنه فهو مؤجل لأجل غير مُسمى، كُنت في غاية الحماس لتقديمه لكم واجتهدت كثيرًا، أكثر من أي وقت مضىٰ لكنها إرادة الله"، وتابعت: “شكرًا لكل من ساندني في رحلتي الفنية وفي حياتي، شكرًا لكل الجمهور العربي من المحيط إلىٰ الخليج استمتعت بكم كثيرًا على مدار أعوام وأعوام وكنتم خير جمهور، وشكرًا لله عز وجل أولًا وأخيرًا ودائمًا”، ولكن هذا القرار لم يكن نهائيًا حيث عادت فيما بعد آمال ماهر إلى عالم الغناء وقدمت حفلًا غنائيًا في العلمين عام ٢٠٢٢ بحضور عدد من نجوم الفن.

ألبوم أنا كويسة آخر أعمال آمال ماهر

يعتبر ألبوم أنا كويسة هو آخر أعمال الفنانة آمال ماهر الفنية، فقد طرحته في سبتمبر الماضي على منصات الموسيقى وموقع “يوتيوب”، ولقد تضمن الألبوم على 5 أغنيات جديدة وعادت به إلى الجمهور بعد غياب طويل من ألبومها الأخير "أصل الإحساس"، وهذه الأغاني هي أنا كويسة، أنا الحب، صاحبة عمري، الحكاية في مشهدين، كسبته الرهان.