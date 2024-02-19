الإثنين 19 فبراير 2024
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محافظات

محافظ الوادي الجديد: إصابة 29 طالبا بحادث السيرك ونقلهم لمستشفى الخارجة التخصصي

المدرج المنهار بالسيرك،
المدرج المنهار بالسيرك، ڤيتو

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إخلاء موقع السيرك ونقل جميع الطلاب المتواجدين بداخله إثر وقوع حادث سقوط أحد المدرجات أثناء أحد العروض المقدمة للطلاب، مطمئنا أولياء الأمور مؤكداََ أن جميع المصابين تم نقلهم لمستشفى الخارجة التخصصي وإصابتهم طفيفة وعدم وجود أي إصابات خطيرة. 

حادث سيرك الوادي الجديد 

كما وجه محافظ الوادي الجديد برفع درجة الاستعداد بمستشفيات مدينة الخارجة وتقديم العلاج للمصابين، وأمر  بإغلاق السيرك وإحالة الواقعة للتحقيق.  

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 وانتقلت حنان مجدي نائب المحافظ لموقع السيرك للإطمئنان على إخلاء جميع الطلاب، كما انتقلت إلى المستشفى للإطمئنان على الطلاب المصابين البالغ عددهم ٢٩ طالب وطالبة جميعهم بحالة مستقرة، ومتابعة تقديم الرعاية العاجلة لهم وتواجد كافة الأطقم الطبية، كما التقت أولياء الأمور لطمأنتهم وتهدئتهم وتهيئ الفرصة للأطقم الطبية للقيام بدورهم.

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