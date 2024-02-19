الإثنين 19 فبراير 2024
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محافظات

وكيل تعليم البحيرة يجتمع مع مديري مدارس المبادرة الرئاسية

جانب من اجتماع تعليم
جانب من اجتماع تعليم البحيرة،فيتو

عقد  يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ، اجتماعا مع مديري المدارس خريجي المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة والدورة الأكاديمية العسكرية الأولى للمعلمين وعددهم 36 خريجا من أبناء المحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية بحضور محمد بدر وكيل المديرية، والدكتورة رحاب ربيع منسق المحافظة. 

المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة

جاء ذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على إنشاء أجيال جديدة من أبناء الوطن قادرين على العمل، وفقا لأعلى معايير الانضباط الذاتي، والمستوى العلمي الراقي لخدمة الوطن بمختلف المجالات.

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رحب يوسف الديب بمحمد بدر وكيل المديرية الجديد مؤكدًا على تضافر كافة الجهود من أجل تحقيق أفضل النتائج المنشودة وتنفيذ الخطط والأهداف المرجوة للارتقاء بالعملية التعليمية على أرض المحافظة.

كما تم استعراض ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة بالمدارس من مواجهة وحل المعوقات والتحديات وكذلك مناقشة خطة العمل، وأكد وكيل الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم وتهيئة الأجواء المناسبة لمديري المدارس الجدد لتحقيق تطوير ونهضة ملموسة بتلك المدارس.

وأثنى علي العمل والجهد المبذول لتطوير العملية التعليمية، مشيرا الى أنه سيتم زيارة تلك المدارس لمتابعة جهودهم ومسار العمل وسبل معالجتهم العقبات التي تواجههم بأساليب مبتكرة فى ضوء الإمكانيات المتاحة.

وأكد وكيل الوزارة، تقديم كافة أوجه الدعم لهم لإنجاح رسالتهم بالعمل على بناء الإنسان والهوية كأساس لتحقيق التنمية والتقدم، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

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اجتماع مديرية التربية التعليم البحيرة

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