الإثنين 19 فبراير 2024
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محافظات

انطلاق الورش الفنية لتعليم مبادئ فن الكاريكاتير بمكتبة مصر العامة في دمنهور

جانب من الورشة بمكتبة
جانب من الورشة بمكتبة دمنهور،فيتو

انطلقت بمكتبة مصر العامة بدمنهور، الورش الفنية لتعليم مبادئ فن الكاريكاتير، التي تنظمها مبادرة الكاريكاتير للجميع، للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، بدعم معهد جوته، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات مهرجان دمنهور الدولي لكاريكاتير المرأة في دورته الأولى تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة.

 

انطلاق مهرجان دمنهور الدولي لكاريكاتير المرأة

حيث بدأت بورشة المرج، خيط مع الفنان المصري إبراهيم البريدي، وشاركن فيها طالبات المدرسة الثانوية الصناعية بنات بدمنهور، وعدد من العاملين بإدارة الأنشطة بالمكتبة. 

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رحب الكاتب عبدالله الصاوي مؤسس ومدير المهرجان بالفنانين المحاضرين كما وجه الشكر للجهات المستضيفة، وقام بتقديم شرح مختصر ومبسط عن تاريخ فن الكاريكاتير المصري ورواده الأوائل، والتعريف بالمهرجان وأهدافه وأهميته، وأهم الأنشطة والفعاليات التي ستتضمنها الدورة الأولى 

وأكد أحمد الهواش - مدير مكتبة مصر العامة على دعم نائب محافظ البحيرة لكافة الأنشطة الثقافية والفنية بشكلٍ عام، والأنشطة المنفردة بشكلٍ خاص، وعلى رأسها فن الكاريكاتير، مشيراُ إلى أن ورش البريدي لاقت إقبالًا وتجاوبًا كبيرًا من الحضور، كونها الورشة الأولى من نوعها في محافظة البحيرة، ويعتبر البريدي هو المؤسس ورائد فن المرج خيط في مصر والعالم العربي.
 

كما تم خلال فاعليات اليوم تقديم ورشتين لتعليم مبادئ فن الرسم والبورتريه الكاريكاتير  بمكتبة مصر العامة بدمنهور وشاركت فيها الفنانة أمال سمير، على مدار ساعتين، وورشة بمقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور- وهي أول ورشة من نوعها تقام داخل كليات جامعة الأزهر بالبحيرة - وشاركت فيها الفنانة رغداء جواد حجازي.

وأختتمت  فاعليات  بورشة رابعة في مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا بدمنهور وأشار الباحث والكاتب عبدالله الصاوي إلى أن الورش تأتي في إطار ما تقوم به مبادرة الكاريكاتير للجميع، التابعة لمؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، من مجهودات وما تقدمه من ورش تعليمية مجانية، بهدف الحفاظ على تراث فن الكاريكاتير المصري ورواده الأوائل، وسعيها منذ انشائها على نشر فن الكاريكاتير بين كافة محبي وعشاق فن الكاريكاتير.

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم عرض إنتاج الورش في المعرض الذي سيقام ضمن أنشطة وفعاليات الدورة الأولى لمهرجان دمنهور الدولي لكاريكاتير المرأة، في الفترة من ٣ إلى ٧ مارس القادم، بمقر مكتبة مصر العامة وذلك من أجل رفع روح المشاركات المعنوية وتحفيزهن، ومنح المتميزات منهن الفرصة لتوضع أعمالهن جنبًا إلى جنب، مع أعمال عمالقة ورواد فن الكاريكاتير المصري: صاروخان ورخا وزهدي وطوغان وغيرهم، وكذلك عدد كبير من رسامي الكاريكاتير المصريين والعرب والأجانب.
 

 

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مكتبة دمنهور البحيرة ورشة مهرجان

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