شاب يبدع في تحويل الملابس المتهالكة إلى جديدة في البحيرة (فيديو وصور)

نجح محمد عبد اللطيف صاحب الـ30 عاما ابن مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة في أن يعيد الملابس القديمة مرة أخرى للحياة وللاستعمال وذلك بمهارة ودقة عالية، حيث يعمل بمهنة الخياطة منذ الصغر مع والده وأعمامه حتى تعلم كل أسرار المهنة.

شاب بالبحيرة يعيد الملابس المتهالكة لجديدة، فيتو

وأشار إلى أنه يعشق العمل بمهنة الخياطة بتلك المهنة التي تعملها من أبيه، كما أنه توارثها أبا عن جد مثل العائلة، مؤكدا أنه لم يكتف فقط بتعلم المهنة ولكن برع في إصلاح عيوب الملابس القديمة وخياطتها كي تبدو جديدة دون أي عيب أو قطع.

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كما أوضح أيضا أنه يقوم بعمل بعض الخدع الصغيرة أثناء خياطة الملابس مثل تعديل بعض قطع الملابس وتخيطها بشكل تجميلي أواضافة بعض الاقمشة لتعطي الملابس شكلا مختلفا بالاضافة الى لأن معظم تعديلات الملابس تكون بالملابس الشتوية.

شاب بالبحيرة يعيد الملابس المتهالكة لجديدة، فيتو

كما أكد أيضا أنه يبدع في تعديل بعض العيوب بالملابس بسبب حبه الشديد للمهنة وايضا لتوفير قطع منخفضة او رخيصة في الثمن حتى تكون في استطاعة المواطن الغير مقتدر ماديا بسبب ظروف الحياة والمعيشة الاقتصادية.

شاب بالبحيرة يعيد الملابس المتهالكة لجديدة، فيتو

مضيفا ان زبائنه ليس فقط من محدودي الدخل او الفقراء ولكن ياتي اليه من جميع المستويات نظرا لبراعته وقدرته على اخفاء العيوب او الخدوش التي اصابت الملابس سواء جديدة او قديمة.

شاب بالبحيرة يعيد الملابس المتهالكة لجديدة، فيتو