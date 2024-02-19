الإثنين 19 فبراير 2024
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محافظات

حملات تموينية مكثفة بالإسكندرية وإجراءات رادعة للمخالفين

الأعلاف والمواد الكيماوية،فيتو
الأعلاف والمواد الكيماوية،فيتو

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية  برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية حملة تفتيش مُكبرة على منطقة برج العرب بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين على عدد من مصانع الأعلاف والمواد الكيماوية.

حملات تموينية مكثفة بالإسكندرية

بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق وضبط المنشآت المخالفة وجميع أشكال الغش والاحتكار وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتصدى لكافة أشكال الغش التجاري.

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 أسفرت الحملات عن ضبط عدد ٢ مصنع أعلاف وذلك لحيازة واستخدام خامات مجهولة المصدر وعدم وجود المستندات الدالة على مشروعية حيازتها وأخرى غير مدون عليها أي بيانات، وتم الضبط والتحفظ على ٢٠٠٠٠ كجم كسب فول صويا مجهولة المصدر مع عدم وجود المستندات الدالة على مشروعية حيازتها بالإضافة، إلى ١٦٠٠٠ كجم إضافات الأعلاف متنوعة مجهولة المصدر و٢٠٠٠ كجم مضاد للسموم مجهول المصدر مع عدم وجود المستندات الدالة على مشروعية حيازتها وكذلك ١٤٠٠ كجم ذرة صفراء غير مدون عليها بيانات الصلاحية.

وفي الإطار ذاته تم ضبط مصنع مواد كيماوية تستخدم في الدهانات والبويات  خامات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وتم التحفظ على ٥٠٠٠كجم مسحوق عظام محظور حيازته واستخدامها دون ترخيص و٣٠٠٠ كجم مسحوق أظافر حيوانات مجهول المصدر.

وجرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 وشدد محافظ الإسكندرية على استمرار شن الحملات الرقابية على الأسواق والمحالّ ومنافذ البيع بمختلف الأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحيتها ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري.

وأشار الشريف إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة وضبط ومصادرة السلع.

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