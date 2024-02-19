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أخبار مصر

معلومات الوزراء: فحص 12 مليونا و577 ألف مواطن للكشف عن الأمراض المزمنة

مبادرة الرئيس لعلاج
مبادرة الرئيس لعلاج الامراض المزمنة،فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورا جديدا تحت عنوان (12 مليونا و577 ألف مواطن تم فحصهم ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي ).

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 12 مليونًا و577 ألفًا و37 مواطنًا، ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وذلك منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر 2021 وحتى اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة تقدم فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم "عشوائي وتراكمي"، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إضافة إلى تقديم خدمات التوعية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة، خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناءً على نتائج الفحوصات الأولية.

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