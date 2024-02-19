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ثقافة وفنون

"سبب فرحتي" تتخطى 4 ملايين مشاهدة وتتصدر يوتيوب (فيديو)

أصالة وأحمد سعد،فيتو
أصالة وأحمد سعد،فيتو

تألق الثنائي أصالة وأحمد سعد في تقديم أغنية سبب فرحتي بعيد الحب لنشر طاقة الحب والبهجة بين المحبين في هذا الموسم، ومنذ إطلاقها على اليوتيوب بدأ يتداولها رواد السوشيال ميديا، حيث تخطت الأغنية الـ4 ملايين مشاهدة لتسجل تحديدا 4,253,511 مشاهدة وتصدرت المركز الأولى في المحتوى الرائج في موقع اليوتيوب.

كلمات أغنية “سبب فرحتي”

وتقول كلمات الأغنية: “يا حبيبي بعد الانتظار الدنيا جت صالحتني بيك، أنت الأمان وباختصار لو كله مال، بسند عليك، أنت اللي بيك احلو عمري ومهما يجري، أنا بلقى كل حلول مشاكلي لما بس بشوف عنيك، أنا كنت مين، قبل أما اشوف عينِك والين، قبل أما  تيجي تنوري، قلبي وتمليني بحنين، ده بكلمتين، بتهوني الوقت الحزين، يا حبيبتي واما بتضحكي، بتحلّي ف عنيا السنين”.

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 كانت  الفنانة السورية أصالة نصري، أشعلت خشبة مسرح “أرينا 360 مول”، وأحيت الفقرة الغنائية الثانية ضمن خامس حفلات مهرجان “فبراير الكويت 2024” الذي تنظمه شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

 

وأطلت أصالة بفستانها الأحمر وصوتها الدمشقي المليء بالعبق والفخامة والإحساس، لتشدو بأول أغنية إهداء منها للكويت حملت عنوان “أنا لا طريت اسم الكويت”.

 

وقالت مخاطبة جمهورها: “اشتقت لكم، وإن شاء الله فبراير الكويت يكمل كل العمر بالسعادة والنجاح، والفرحة بقلوبكم ما تتزحزح... قولوا آمين”.

 

وتابعت: “Happy Valentines” ثم تهديهم وتهدي زوجها الشاعر والمخرج فائق حسن أغنية «سواها قلبي» التي أشعلت القاعة تصفيقًا وغناءً معها، لتتبعها بأغنية “اشتقت لك، ويا مجنون” التي أهدتها أيضًا لجمهورها.

 

بعد ذلك أطل الفنان أحمد سعد على خشبة المسرح مجددًا ليشاركها غناء أغنيتهما المشتركة الأخيرة التي سجلت خصيصا في عيد الحب وهي بعنوان “سبب فرحتي”، لتكون خشبة مسرح “فبراير الكويت 2024” هي أول مكان يقدمونها معًا.

 

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