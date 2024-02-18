الأحد 18 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

رقم قياسي جديد لـ أصالة بـ "سبب فرحتي" مع أحمد سعد (فيديو)

أصالة وأحمد سعد
أصالة وأحمد سعد

نجحت الفنانة أصالة في تحقيق رقم قياسي جديد، بأغنيتها الشهيرة “سبب فرحتي”، التى تعاونت فيها مع المطرب أحمد سعد.

 

وحققت “أصالة”، ما يقرب من 4 ملايين مشاهدة، بعد طرح الأغنية بثلاث أيام علي موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”.

كلمات أغنية “سبب فرحتي”

وتقول كلمات الأغنية: “يا حبيبي بعد الانتظار الدنيا جت صالحتني بيك، انت الأمان وباختصار لو كله مال، بسند عليك، انت اللي بيك احلو عمري ومهما يجري، انا بلقى كل حلول مشاكلي لما بس بشوف عنيك، انا كنت مين، قبل أما اشوف عينِك والين، قبل اما تيجي تنوري، قلبي وتمليني بحنين، ده بكلمتين، بتهوني الوقت الحزين، يا حبيبتي واما بتضحكي، بتحلّي ف عنيا السنين”

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وكانت أشعلت الفنانة السورية أصالة نصري، خشبة مسرح “أرينا 360 مول”، وأحيت الفقرة الغنائية الثانية ضمن خامس حفلات مهرجان “فبراير الكويت 2024” الذي تنظمه شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

 

وأطلت أصالة بفستانها الأحمر وصوتها الدمشقي المليء بالعبق والفخامة والإحساس، لتشدو بأول أغنية إهداء منها للكويت حملت عنوان “أنا لا طريت اسم الكويت”.

 

وقالت مخاطبة جمهورها: “اشتقت لكم، وإن شاء الله فبراير الكويت يكمل كل العمر بالسعادة والنجاح، والفرحة بقلوبكم ما تتزحزح... قولوا آمين”.

 

وتابعت: “Happy Valentines” ثم تهديهم وتهدي زوجها الشاعر والمخرج فائق حسن أغنية «سواها قلبي» التي أشعلت القاعة تصفيقًا وغناءً معها، لتتبعها بأغنية “اشتقت لك، ويا مجنون” التي أهدتها أيضًا لجمهورها.

 

بعد ذلك أطل الفنان أحمد سعد على خشبة المسرح مجددًا ليشاركها غناء أغنيتهما المشتركة الأخيرة التي سجلت خصيصا في عيد الحب وهي بعنوان “سبب فرحتي”، لتكون خشبة مسرح “فبراير الكويت 2024” هي أول مكان يقدمونها معًا.

 

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الارقام القياسية أصالة نصرى آرينا 360 مول الأمان الفنانة السورية أصالة

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