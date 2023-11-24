الجمعة 24 نوفمبر 2023
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اقتصاد

مواصفات هاتف ريلمي realme 11، بعد اطلاقه رسميا

هاتف ريلمي، فيتو
هاتف ريلمي، فيتو

أطلقت  ريلمي رسميا هاتف realme 11  في والذي  بشاحن SUPERVOOC السريع بقوة 67 واط، ومعالج MediaTek Helio G99، وكاميرا  بدقة 108 ميجابكسل وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف ريلمي الجديد. 

مواصفات هاتف ريلمي 

يتوفر الجهاز بلونين هما أسود لامع Dark Glory ودهبىGlory Gold  وبطاريه بسعة 5000 مللي أمبير وشاحن SUPER VOOC بقوة 67 واط، يمكنه  شحن بطارية الهاتف   إلى 50٪ في 17 دقيقة فقط كما يحتوى هاتف ريلمي على 38 نظام حماية لضمان عمل الشحن بسرعة وأمان، وهذه الحماية تتضمن الشاحن والكابل، وخوارزمية النظام، ودائرة الشحن، حتى نهاية البطارية. 

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كما يأتي الجهاز بمعالج MediaTek Helio G99 من Performance Terminatorوهو شديد الكفاءة في استهلاك الطاقة باستخدام معمارية  6 نانومتر  وذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية التي تصل سعتها إلى 16 جيجابايت 

وبالنسبة للكاميرا  فياتى هاتف ريلمي بكاميرا Prolight المتقدمة بدقة 108 ميجابكسل التي تساعد على تكبير/تصغير المستشعر بمقدار 3x مع مستشعر Samsung ISOCELL HM6 بدقة تصل إلى 108 ميجابكسل وحجم مستشعر كبير يبلغ 1 / 1.67 بوصة، ويلتقط صورًا فائقة الوضوح، 

يأتي هذا المستشعر القوي أيضًا مزودًا بنفس تقنية التكبير/التصغير الموجودة في المستشعر الموجودة في سلسلة realme 11 Pro، مما يدعم وضع التكبير 3x بدون فقدان دقة الصور مما يمنح المستخدمين زاوية جديدة في التصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول. 

واجهه مستخدم realme 

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ويأتي الهاتف بشاشة Super AMOLED بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وتصميم كاميرا Glory Halo   كما يأتي هاتف ريلمي realme 11 4G مع واجهة المستخدم realme UI 4.0 كجزء من الحزمة الأساسية. 

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