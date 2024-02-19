رئيس مياه القناة: مراجعة وصيانة منظومة الكلور بمحطات الإقليم
أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الإثنين، عن مراجعة وصيانة منظومة الكلور في محطات مياه الشرب، بإقليم القناة " بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، وذلك لإطالة عمرها الافتراضي والاستدامة في العمل، وتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين، واستعدادا لفصل الصيف.
الانتهاء من مراجعة المنظومة
وأكد عصمت، أنه تم بالفعل الانتهاء من مراجعة وصيانة منظومة الكلور كاملة، منها محطة مياه وادي الملاك، ومحطة مياه القنطرة غرب، ومحطة مياه فايد الكبرى، ومحطة مياه المنايف "الكومباكت"، ومحطة معالجة مياه صرف صحي أبو خليفة، ومحطة مياه "كومباكت"، أبوخليفة، ومحطة تحلية مياه نفيشة، وصيانة المنظومة في محطة رفع الدوايدة، ومراجعة وصيانة محطات مياه القصاصين.
ضبط الجرعات بالمحطات
وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه تم أيضا مراجعة أعمال منظومة الكلور بمحطة مياه المنايف، ومحطة تحلية نفيشة، كما تم ضبط الجرعات بمحطة البورسعيدية، ومتابعة رافع مياه السماكين ومعاينة منظومة الكلور وبرج التعادل، وتم الانتهاء من إجراء صيانة لمنظومة الكلور بمحطة مياه الضبعية، وأخذ عينات وضبط الجرعات، كما تم الانتهاء صيانة لمنظومة كلور بمحطة مياه البعالوة وضبط الجرعات، ومحطات مياه مركز ومدينة أبوصوير.
المحطات التي تم مراجعتها
وأشار عصمت، إلى الانتهاء تماما من مراجعة شاملة لأعمال صيانة لمنظومة الكلور بمحطة مياه أبوسلطان للفلوميتر وضبط مفاتيح جرعة الكلور، والتأكد من انتظام حقن الكلور بوحدتي المحطة، وأن المنظومة تعمل بأعلى كفاءة، كما تم مراجعة أعمال صيانة لهيدر غاز الكلور بمحطة مياه المستقبل الكبرى، والتأكد من ضبط جرعات الكلور وتشغيل الخط وتحميل المحطة عليه، كما تم إجراء صيانة شاملة لمنظومة الكلور لمحطة مياه القنطرة غرب.
وأوضح أن إدارة منظومة الكلور قطاع المعامل تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع إدارة السلامة والصحة المهنية، علي مدار لـ 24 ساعة، وذلك للتعامل الفوري والسريع مع أي تسريب للكلور قد يحدث في المحطات، كما تعمل الإدارة علي تدريب العاملين بالمحطات للتعامل بالطريقة الصحيحة مع منظومة الكلور، وتتم صيانة منظومة الكلور في تواجد العاملين بكل محطة لرفع كفاءتهم العملية في التعامل مع مكونات منظومة الكلور الحديثة.
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