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محافظات

رياضة البحيرة تواصل تدريب سفراء مشواري بمراكز الشباب (صور)

تدريب مشواري بمحافظة
تدريب مشواري بمحافظة البحيرة، فيتو

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة (إدارة التدريب ومشروعات الشباب) تدريب سفراء مشواري لتنمية المهارات، للمرحلة السنية من النشء من سن ١٠ حتى ١٤ سنة، وتدريبهم على المهارات الشخصية، والأساليب التحفيزية،التقبل، تعلم كيفية التعلم، وحب المشاركة، ومهارات التعامل مع الآخرين، التفكير الإيجابي، وذلك بالأمس بمركز شباب ابو المطامير.

تدريب مشواري بمحافظة البحيرة، فيتو
تدريب مشواري بمحافظة البحيرة، فيتو
تدريب مشواري بمحافظة البحيرة، فيتو
تدريب مشواري بمحافظة البحيرة، فيتو

وأكد إبراهيم خضر - مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة على استمرار تنفيذ مثل هذه التدريبات لتشمل جميع مراكز الشباب على مستوي المحافظة لتعم الفائدة على جميع النشء والشباب حيث تقدم إدارة التدريب ومشروعات الشباب تدريبات (المشورة والتوجيه المهني - تنمية المهارات الحياتية وريادة الأعمال - تنمية مهارات سفراء مشواري).

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وفي هذا الصدد أشار وكيل المديرية، الى ان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قد وجهت الي تنفيذ مثل هذه المعسكرات التي التي تفيد النشء والشباب وتنمية قدراتهم ومهارتهم، مؤكدا على إشادة الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة بالدور الذي تقوم به الشباب والرياضة والذي يشهد تطورًا ملحوظًا على المستوى الرياضي والتوعوي والتثقيفي.

تدريب مشواري بمحافظة البحيرة، فيتو
تدريب مشواري بمحافظة البحيرة، فيتو
تدريب مشواري بمحافظة البحيرة، فيتو

والجدير بالذكر يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وتوجيهات إبراهيم خضر وكيل المديرية ويتم تنفيذه طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) ومنظمة اليونيسيف بالأمم المتحدة وإشرافهم وإدارة التدريب والمشروعات بالمديرية.

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