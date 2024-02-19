بيراميدز، مفاجأة جديدة في مصير رمضان صبحي (فيديو)

بيراميدز، كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير المذاع على إذاعة أون سبورت عن مفاجأة جديدة في مصير رمضان صبحي نجم الفريق السماوي.

وقال شوبير إن رمضان صبحي بنسبة كبيرة سوف يقوم بتجديد عقده مع نادي بيراميدز الذي ينتهى بنهاية منافسات الموسم القادم.

وأشار شوبير إلى أن رمضان يفضل الاستمرار مع نادي بيراميدز نظرا لحصوله على مقابل مادى كبير رغم عدم نجاحه في حصد أي بطولة مع النادي السماوي.

وواصل شوبير تصريحاته قائلا: "رمضان صبحي سوف يترك بيراميدز في حالة واحدة فقط وهى وجود رغبة من الأهلى فى استعادته مرة أخرى وهذا أمر صعب للغاية.

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وكشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، أن رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أعلن عن موقفه من الانتقال لصفوف الزمالك.

وقال إبراهيم سعيد: "رمضان صبحي حسم الجدل وأبلغ إدارة نادي بيراميدز برغبته في الانتقال لصفوف الزمالك خلال الموسم المقبل".

وأضاف: "رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز طلب بشكل نهائي الرحيل في نهاية الموسم إلى الزمالك".

وأوضح: "اللاعب رفض الاستمرار مع بيراميدز ويرى أنه يحتاج إلى فريق جماهيري كبير من أجل التعبير عن مستواه الحقيقي".

وأتم: "رمضان صبحي يرغب في خوض تجربة عبد الله السعيد بعدما تأكد من عدم عودته لصفوف الأهلى مرة أخرى".

موعد مباراة مازيمبي ضد بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

ومن ناحية أخرى يستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي ضمن الجولة الخامسة لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2023-2024

وكان بيراميدز حقق الفوز على مازيمبي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الأولى باستاد الدفاع الجوي وخطف فاخري لاكاي هدف بيراميدز الوحيد في الدقيقة 54.

ومن المقرر أن تقام مباراة مازيمبي ضد بيراميدز في الثالثة عصر يوم السبت 24-2-2024 بملعب ملعب تي بي مازيمبي بالكونغو الديمقراطية.

القناة الناقلة لمباراة مازيمبي وبيراميدز

ومن المقرر أن تنقل مباراة مازيمبي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولات الأفريقية.

حكام مباراة مازيمبي وبيراميدز

ويدير المباراة طاقم حكام من غانا بقيادة الحكم الدولي دانيال لاريا، ويعاونه مواطنه بروبي أتشيمبونج المساعد الأول، ورولاند أدي المساعد الثاني، وتشارليز بولو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة محمد ديمبلي من تشاد، ويراقب الحكام مانويل كانديدو من أنجولا، والمنسق العام عبد الله العتماني من المغرب، والمنسق الأمني كريستين إيريني من الكاميرون.

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا قبل الجولة الخامسة

1- صن داونز الجنوب أفريقي، 7 نقاط

2- مازيمبي الكونغو الديمقراطية، 7 نقاط

3- بيراميدز، 4 نقاط

4- نواذيبو الموريتاني، 4 نقاط