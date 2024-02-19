الإثنين 19 فبراير 2024
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ملفات وحوارات

عمل مشروع لتحسين دخله، فرج ذكي قصة سبعيني في المنيا عاد لعصر أجداده واخترع مكنة لغزل الصوف من الخشب وأصبح صانع مفروشات (فيديو وصور)

المقدس فرج ذكي في
المقدس فرج ذكي في المنيا سبعيني يصنع مكينة لغزل الصوف، فيتو

 بمعدات أقل من إنك تقول عليها بسيطة، فكر الرجل السبعيني في فتح مصدر ورزق له ولزوجته، خاصة بعدما بَلَغ من الْكِبر عِتِيًّا، وأكمل مهام وظفيته وخرج على المعاش.

المقدس فرج ذكي في المنيا سبعيني يصنع مكينة لغزل الصوف، فيتو 

«بدال عجلة وترس موتوسيكل وطارة دراجة وبعد من الخشب القديم المستعمل» صنع العم فرج ذكي، ابن محافظة المنيا، والمعرف بـ المقدس فرج ذكي، مكينة لغزل الصوف في المنيا، اعتمد في صناعته على خبرة أجدادة الذين كان يعملون بتلك المهنة من قبل.

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إخترع مكينة لغزل الصوف في المنيا، فيتو 

«أحسن مستوى معيشتي، وأي دخل يبقى كويس بدل ما أقعد ع القهاوي، حاولت أعمل مشروع بنفسي ولنفسي بسيط، يكفيني دخله أنا وزوجتي".. تلك هي الكلمات التي تفوه بها السبعيني خلال حديثه الخاص لدي موقع "فيتو".

المقدس فرج ذكي في المنيا سبعيني يصنع مكينة لغزل الصوف، فيتو 

مضيفا، التفكير في تحسين مستوى الدخل والمعيشة أصبح واجبا حتميا على الكبير والصغير، خاصة بعدما فقدت من الأبناء 4  أولاد، توفاهم الله في ظروف مختلفة، ولم يتبق لي منهم سوي ابنتي رفيقة الكفاح هي ووالدتها.

غزل الصوف في محافظة المنيا، فيتو 

وتابع: والدي وجدي وزوج شقيقتي وابن  عمي، عملوا جميعًا في مهنة النسج، منذ أكثر من 40 عامًا، كانت طبيعة عملهم نسج الصوف من الغنم وعمل منه مفارشات وبطاطين وما شابه ذلك.

المقدس فرج ذكي في المنيا سبعيني يصنع مكينة لغزل الصوف، فيتو 

 أكرمني الله وبلغت سن المعاش، بعدما كنت أعمل في قطاع التعليم بالإضافه إلى مهنتي كـ نجار، ولكن بعد خروجي على المعاش، أصبحت متفرغ تماما، وعام تلو الآخر ألهمني الله سبحانه وتعالى بعمل فكرة نسج الصوف من الأغنام وصناعة المفروشات.

المقدس فرج ذكي في المنيا، يصنع مكينة لغزل الصوف، فيتو 

 بدأ أعمل إعادة تدوير لصناعة مكينة نسج صوف الأغنام، بدال عجلة وترس موتوسيكل وطارة دراجة وبعد من الخشب القديم المستعمل واكرمني الله وصنعت ماكينة يدوية خاصة بتحويل صوف الغنم إلى خيوط وأشكال ومن الخيط الصوف وقطع القماش بدأت في عمل المكنة الكبيرة لصناعة المفروشات.

المقدس فرج ذكي في المنيا سبعيني يصنع مكينة لغزل الصوف، فيتو 

 وبدأت انتشر وتوسعت دائرة مشروعي في محيط القرية التابع لها والقرى المحيطة بها، وأصبح الوافدون وقاصدو عمل المفروشات يتوافدون على حاملين بين أيديهم، الملابس القديمة التي انهكها الزمن.

مفروالمقدس فرج ذكي في المنيا، فيتو 

وتبدأ رحلة تقطيع الملابس القديمة وإعادة استخدامها في عمل المفروشات وأصبح لدي مكينة بدائية الصنع لنسج صوف الأغنام، ومكينه أكثر بساطة مصنوعة من الخشب تنسج القماش والصوف وتحوله لمفروشات أرضية.

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