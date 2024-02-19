أسماء 5 من مصابي حادث طريق زفتى - المحلة بالغربية

تنشر "فيتو" أسماء 5 أشخاص من مصابي حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل بطريق زفتى - المحلة في محافظة الغربية والذي بلغ عددهم 15 مصابا.

وحصلت فيتو علي بعض أسماء المصابين التى وفرتها أحدي المستشفيات التي نقل إليها عدد من المصابين وهم: محمد فتحي أبو زهرة وعبد الرحمن عيسى وصبحي أبو العطا وشروق احمد مسعد وبسنت محمود غانم.

وكان قد أصيب ١٥ شخصا إثر تصادم ميكروباص وسيارة نقل بطريق زفتى - المحلة في الغربية بسبب السرعة الجنونية وتم نقلهم إلى المستشفى بـ ٦ سيارات إسعاف.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بحادث تصادم بطريق زفتى - المحلة بمحافظة الغربية

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وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، و٦ سيارات إسعاف إلى محل الواقعة وتبين إصابة ١٥ شخصا نتيجة حادث التصادم المذكور.

وتم نقل المصابين إلى مستشفيات "زفتي العام وجامعة طنطا وطنطا العسكري وكوبري القبة وحلمية الزيتون" لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة كما جرى رفع أثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات.

التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه، ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، في تصريحات خاصة أدلى بها لـ"فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وإنهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنتهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل غير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة، موضحا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.