قوافل أبواب الخير تصل الغربية لتقديم المساعدات الغذائية للأسر الأولى بالرعاية (صور)

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، القافلة الأولى من قوافل أبواب الخير المقدمة من صندوق تحيا مصر، لتقديم المساعدات الغذائية والتي سيتم وصولها على دفعات متتالية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى مدن وقرى المحافظة مجانا.

قوافل أبواب الخير تصل الغربية

جاء ذلك برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن فعاليات أكبر قافلة إنسانية لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف محافظات الجمهورية قبل شهر رمضان، لتخفيف العبء عن كاهلهم والوصول إليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

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وتفقد محافظ الغربية ٤ شاحنات تحوي ٦٤٠٠ كرتونة مواد غذائية مشيدا بمحتويات كرتونة المواد الغذائية التي توزعها القافلة ومشيرا إلى أن الكرتونة قوامها 12 كيلو وتحتوي على 5 كيلو أرز، و3 كيلو مكرونة، و2 كيلو سكر، وعبوة زيت، وعبوة شاي، ونصف كيلو فول تدميس، وكيلو بلح، بالإضافة إلى البروتين من الدواجن واللحوم، لتصل إلى الأسر الأولى بالرعاية اعتمادا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة.

وثمن محافظ الغربية كافة المبادرات الرئاسية لتنمية وبناء الإنسان المصرى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيدًا بدور صندوق تحيا مصر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والذى استطاع أن يشمل بجهوده كافة نواحى التنمية وإطلاق قوافل ومبادرات عديدة لتحقيق التكافل الإجتماعى لدعم الأسر الأولى بالرعاية فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.