تصنيف لاعبات التنس، إيجا شفيونتيك تحافظ علي الصدارة وموقف أنس جابر

التنس، حافظت البولندية إيجا شفيونتيك على صدارة التصنيف العالمي الصادر اليوم الإثنين، الذي لم يشهد سوى تغيير واحد فقط في المراكز العشرة الأولى.



واستمرت شفيونتيك في الصدارة بعد تتويجها بلقب بطولة قطر بعد التغلب في النهائي على الكازخستانية إيلينا ريباكينا.

وارتقت اللاتفية إيلينا أوستابينكو، مركزين لتتقدم إلى المرتبة التاسعة، في الوقت الذي تراجعت فيه اليونانية ماريا ساكاري مركزين لتتواجد في التصنيف 11 عالميا.

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وتراجعت اللاعبة التونسية أنس جابر مركز في تصنيف لاعبات التنس.

تصنيف لاعبات التنس



وفيما يلي المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي:

1- إيجا شفيونتيك: 10,300 نقطة

2- أرينا سابالينكا: 8,905 نقطة

3- كوكو جوف: 7,110 نقطة

4- إيلينا ريباكينا: 6,738 نقطة

5- جيسيكا بيجولا: 5,400 نقطة

6- أنس جابر: 4,183 نقطة

7- كينوين زهينج: 3,856 نقطة

8- ماركيتا فوندروسوفا: 3,856 نقطة

9- إيلينا أوستابينكو: 3,533 نقطة

10- كارولينا موكوفا: 3,465 نقطة

منتخب التنس يتقدم 12 مركزا في التصنيف العالمي

وتقدم المنتخب الوطني للتنس رجال 12 مركزا في تصنيف الاتحاد الدولي، ليحتل المركز الـ43، والأول أفريقيا.

وحقق منتخب التنس نتائج مميزة خلال الفترة الأخيرة، جاءت كالتالي:

الفوز على منتخب باراجواي في المباراة المؤهلة للمجموعة العالمية الثانية من كأس ديفيز، والتي أقيمت في فبراير 2023 على الملعب الرئيسي بنادي الجزيرة.

الفوز على منتخب أوروجواي، في لقاء المجموعة العالمية الثانية من كأس ديفيز، والذي أقيم خلال شهر سبتمبر عام 2023.

الفوز على منتخب الإكوادور في اللقاء المؤهل للمجموعة العالمية الأولى من كأس ديفيز، والذي أقيم مؤخرا على ملعب نادي الجزيرة.

ومن المقرر أن تقام يوم الخميس المقبل، قرعة المجموعة العالمية الأولى، لمعرفة المنتخب الذي سيواجه منتخب مصر خلال شهر سبتمبر المقبل.

تأهل تاريخي لمنتخب التنس في كأس ديفيز



وحقق منتخب التنس الفوز على الاكوادور، بنتيجة ثلاثة مواجهات دون رد، ليتأهل منتخبنا رسميًا إلى المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز، ويحجز للفراعنة بطاقة الصعود رسميًا لأول مرة في تاريخ التنس المصري، وذلك في المباراة إلى أقيمت بالملعب الرئيسي بنادي الجزيرة.

ومن جانبة هنأ إسماعيل الشافعى رئيس اتحاد التنس منتخب مصر، مؤكدًا أن ثقته كانت في محلها باختيار محمد صفوت قائدًا للفريق مدربًا ولاعبًا والإصرار على إستمرار كريم مأمون ورفض اعتزاله فكسبنا لاعيا قديرًا ومدربًا معاونًا، مثنيًا على ميار شريف وطالبها بضرورة سير منتخب السيدات على نفس الطريق والوصول إلى المجموعة الأولى العالمية أيضًا.