أنس جابر باكية: ما يحدث للفلسطينيين أمر مفجع وسأتبرع بجائزتي لهم (فيديو)

أعلنت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، تبرعها بجزء من الجوائز المالية التي تحصل عليها لصالح الضحايا في فلسطين، مؤكدة أنها لا تشعر بالسعادة مع أي فوز تحققه خلال الفترة الحالية بسبب الأوضاع في فلسطين واستشهاد الأطفال والرضع يوميا.

ورفضت أنس جابر الاحتفال بفوزها الأول في نهائيات الجولة الختامية لبطولة كانكون بالمكسيك على حساب التشيكية ماريكيتا فوندروسوفا.

وقالت أنس في تصريحات لها بعد الفوز: "أنا سعيدة جدًا بالفوز لكنني لم أكن سعيدة جدًا مؤخرًا، الوضع في العالم لا يجعلني سعيدة، من الصعب جدًا رؤية الأطفال والرضع يموتون كل يوم".

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وأكملت: "ما يحدث أمر مفجع، قررت التبرع بجزء من جائزتي المالية لمساعدة الفلسطينيين، لا يمكنني أن أكون سعيدة بهذا الفوز، إنها ليست رسالة سياسية، إنها إنسانية، أريد السلام في هذا العالم، هذا كل شيء".



تعيشي يا أنس 🇵🇸 pic.twitter.com/QlYJTkP1rm — jihad bazzi جهاد بزي (@jihadbazzi) November 2, 2023

اتحاد الكيان الصهيوني يشكو أنس جابر

وكان اتحاد الكيان الصهيوني للتنس بشكوى ضد اللاعبة التونسية أنس جابر، بسبب تصريحاتها الداعمة لفلسطين، والتي نشرتها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وقالت أنس: “إن ما مر به الفلسطينيون خلال السنوات الـ 75 الماضية لا يوصف، وما يمر به المدنيون الأبرياء لا يوصف؛ بغض النظر عن دينهم، أو أصلهم”.

وقدم الاتحاد الإسرائيلي للتنس، شكوى لدى كل من الاتحاد الدولي للتنس ورابطة اللاعبات المحترفات للتنس ضد البطلة التونسية أنس جابر، وذلك على خلفية مساندتها فلسطين.

وقال الاتحاد الإسرائيلي للتنس في بيان له، اللاعبة التونسية أنس جابر قامت بـ”التحريض ودعم منظمة إرهابية”، وفق تعبيره، معقبًا: "نحن سعداء لأنها أقلية مقارنة بالرياضيين العقلاء في بقية العالم"، على حد تصوره.