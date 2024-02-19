مشاركة طلاب التربية الموسيقية بجامعة حلوان في مسابقة إبداع 12

شارك طلاب كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان بمسابقة إبداع ١٢، التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة فى مسابقة العزف الجماعى والعزف المنفرد.

مسابقة إبداع ١٢ بجامعة حلوان

جاءت مشاركة الطلاب نتيجة الاهتمام الكبير الذي توليه جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية والدعم الدائم للطلاب لتنمية مواهبهم، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميدة الكلية، والدكتورة رانيا مصطفى وكيلة الكلية للتعليم والطلاب.

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جامعة حلوان

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تعد بيئة داعمة ومحفزة للإبداع وتنمية مواهب الطلاب، وذلك إيمانا بقيمة الفن والإبداع، ودوره في إعداد أجيال من المبدعين الذين يساهمون في نهضة الوطن، وتنمية الوعي الثقافي والفني.

وجاء مشاركة الطلاب بتدريب وقيادة الطالب جون مؤنس بالفرقة الرابعة بالكلية، وآداء طلاب مرحلة البكالوريوس بكلية التربية الموسيقية على مختلف الآلات الموسيقية.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم البالغة وفخرهم بالمشاركة لتمثيل الجامعة مشيرين إلى الدعم القوي الذي تلقوه من جامعة حلوان في تطوير قدراتهم وتوجيههم خلال المسابقة.