الأحد 18 فبراير 2024
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أخبار مصر

جامعة حلوان تنظم المعرض السنوي الثامن للكتاب

جامعة حلوان،فيتو
جامعة حلوان،فيتو

تنظم الإدارة العامة للمكتبات بـجامعة حلوان المعرض السنوي الثامن  للكتاب وذلك بمشاركة ١٣ دار نشر وهي ( مؤسسة الأهرام -الأكاديمية - أوزوريس - الأنجلو- المجموعة العربية - المؤسسة الدولية - مركز الكتاب - ايمك - ميرك - المعرفة اللامحدودة - سمارت - روابط - حواديت).

المعرض السنوي الثامن  للكتاب بجامعة حلوان

وتقام فعاليات المعرض تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، وإشراف فريدة محمد هاشم أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث، وأشرف إمام مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.

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كلية التربية جامعة حلوان تنظم المؤتمر الـ21 والدولي الرابع

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اليوم، بدء المرحلة الثانية من مسابقة عباقرة جامعة حلوان

جامعة حلوان

وتبدأ فعاليات المعرض فى تمام الساعة العاشرة خلال الفترة من  ٢٥ فبراير ٢٠٢٤ حتى ٧ مارس ٢٠٢٤ بمقر المكتبة المركزية بالحرم الجامعى.

 


ويأتي ذلك  فى إطار اهتمام جامعة حلوان بترسيخ فكرة القراءة فهي أساس العلم ومفتاح أبواب المعرفة،  حيث يساهم المعرض في تقديم خدمة متميزة للقراء من خلال كبري دور النشر، ويساهم في نشر الوعي الثقافي للطلاب والباحثين بالجامعة من خلال مجموعات من الكتب الأكاديمية والعلمية والثقافية.

 

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جامعة حلوان المعرض السنوي الثامن للكتاب المعرض السنوي الثامن للكتاب بجامعة حلوان

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