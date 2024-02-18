جامعة حلوان تنظم المعرض السنوي الثامن للكتاب

تنظم الإدارة العامة للمكتبات بـجامعة حلوان المعرض السنوي الثامن للكتاب وذلك بمشاركة ١٣ دار نشر وهي ( مؤسسة الأهرام -الأكاديمية - أوزوريس - الأنجلو- المجموعة العربية - المؤسسة الدولية - مركز الكتاب - ايمك - ميرك - المعرفة اللامحدودة - سمارت - روابط - حواديت).

المعرض السنوي الثامن للكتاب بجامعة حلوان

وتقام فعاليات المعرض تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، وإشراف فريدة محمد هاشم أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث، وأشرف إمام مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.

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جامعة حلوان

وتبدأ فعاليات المعرض فى تمام الساعة العاشرة خلال الفترة من ٢٥ فبراير ٢٠٢٤ حتى ٧ مارس ٢٠٢٤ بمقر المكتبة المركزية بالحرم الجامعى.



ويأتي ذلك فى إطار اهتمام جامعة حلوان بترسيخ فكرة القراءة فهي أساس العلم ومفتاح أبواب المعرفة، حيث يساهم المعرض في تقديم خدمة متميزة للقراء من خلال كبري دور النشر، ويساهم في نشر الوعي الثقافي للطلاب والباحثين بالجامعة من خلال مجموعات من الكتب الأكاديمية والعلمية والثقافية.