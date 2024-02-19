زيارة تاريخية بين الأهلي والزمالك.. الخطيب ولبيب يسيران على نهج حمدي وأبو الفتوح.. وتفاؤل كبير من نجوم القطبين

الأهلى والزمالك، يقوم مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اليوم الاثنين، بزيارة نادي الزمالك؛ تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب.

وتأتي هذه الزيارة الودية ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال.

وكان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها في وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي والوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي ـــ رحمة الله عليه ــــ، ووفاته قبل ثلاثة أسابيع كانت وراء التأجيل.

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الزيارات التاريخية بين الأهلي والزمالك

وستكون زيارة محمود الخطيب لنادي الزمالك الأولى منذ توليه رئاسة القلعة الحمراء في عام 2017 بعد الفوز في الانتخابات.

وشهدت السنوات الماضية توتر في الأجواء بين مجلس إدارتي الأهلي والزمالك ومشاحنات بيهما أعقبها الدخول في نزاع قضائي بين رئيسي مجلس الإدارة تم تداوله في ساحات المحاكم بين رئيس الأهلي ورئيس الزمالك السابق.

وتعتبر هذه الزيارة تاريخية وستكون شاهدة على عودة العلاقات الوطيدة بين القطبين الكبيرين الممتدة منذ أكثر من 100 سنة.

وجاءت آخر زيارة رئيس لمجلس الأهلي إلى الزمالك في عام 2009،عندما زار حسن حمدي رئيس الأهلي، نادي الزمالك بعد نجاح ممدوح عباس في الانتخابات بناء على دعوة من الآخير للتعاون في بعض القضايا المشتركة.

وسبقتها زيارة في أواخر الثمانينات الزيارة التي قام بها حسن أبوالفتوح رئيس نادي الزمالك السابق، لتهنئة مجلس إدارة الأهلي الجديد برئاسة الراحل محمد عبده صالح الوحش رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق.

كما سبق للمايسترو الراحل صالح سليم رئيس النادي الأهلي السابق بزيارة لنادي الزمالك برفقة مجلسه بعدما أبلغ الراحل حلمي زامورا رئيس نادي الزمالك التاريخي الراحل صالح سليم بأنه سيقوم بزيارة النادي الأهلي برفقة مجلس إدارة القلعة البيضاء ورموز الزمالك لتهنئته بالفوز في انتخابات القلعة الحمراء للمرة الأولى في عام 1980، ولكن صالح سليم تحدث مع “زامورا” وأبلغه بأنه هو من سيقوم بزيارة الزمالك برفقة مجلسه الجديد للتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين الطرفين.

واستقبال مجلس إدارة الزمالك برئاسة حلمي زامورا، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة صالح سليم في مقر القلعة البيضاء لتقبّل التهنئة من رمز نادي الزمالك ورئيسه التاريخي.

عبد العزيز عبد الشافي نجم الأهلى السابق

وأكد عبدالعزيز عبدالشافي “زيزو” نجم النادي الأهلي السابق، أن زيارة مجلس إدارة الأهلي إلى نادي الزمالك تعني عودة "الود والاحترام" مشيرا إلى أن تلك الزيارات دائمًا نحن في حاجة لوجودها، في ظل الدور المجتمعي لرؤساء الأندية، لأنه لابد من وجود احترام متبادل بين الأندية، وتنعكس بذلك على سلوكيات الجماهير المصرية.

وقال زيزو في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "هذه الزيارات دائمًا تعطي ثقافة مختلفة وتضفي الاحترام بين عناصر اللعبة، لأن الرياضة مبنية على قيم وفضائل، وكل هذه السلوكيات تعود على المجتمع والجماهير، ولابد أن يتعود الجميع على النظام وأتمنى أن يركز الإعلام على هذه الجوانب الإيجابية في الزيارة وقيمتها".

وأضاف: "الجمهور يجب أن يستمتع بالمباريات مع الالتزام بالشعور الطيب والروح الرياضية مع المنافس، والجمهور هو العنصر الوحيد الذي لا يستفيد ماليًا من وراء دعم فريقه".

وزاد: "الإعلام من أهم الوسائل التربوية لتقويم سلوك الجمهور، ولابد من إضفاء قيم الود والإحترام على المجتمع الرياضي، ولابد من استثمار زيارة مجلس إدارة الأهلي إلى نادي الزمالك، والاستفادة منها بشكل جيد، وأن يتم تعديل جميع سلوكيات الجماهير، لأن الرياضة قيم وأخلاق حتى بين عناصر الفريق الواحد

محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق

وأكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن زيارات مجلس إدارتي الأهلي والزمالك تأخرت كثيرًا منذ عام 1984، وكانت العلاقة طيبة ومجلس إدارتي الناديين يحضران نهائيات بطولات أفريقيا، وقبلها كان محمود الخطيب وحسن شحاتة يدًا بيد، ويتوجهان لجماهير الفريقين.

وقال في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يبث عبر فضائية “etc”: "الكرة والرياضة أخلاق، ونتمنى أن يعود الود والاحترام مجددًا، والعلاقة تكون طيبة ويكون هناك "مشاورات" في صالح الناديين، ونريد وجود تعاون في ملف الصفقات وعدم استنزاف خزائن الناديين في ظل ارتفاع أسعار اللاعبين".

وأضاف: "لابد من وجود تعاون بين الناديين في العديد من الملفات، لا يوجد لدينا كرة قدم فعلى الأقل يكون لدينا أخلاق، ولابد من تقديم يد العون للمنافس، وعلاقات اللاعبين ببعضهم رائعة، وكنا على علاقة بنجوم الأهلي القدامي، لأننا كنا في مدرسة داخلية وكنا نأكل ونشرب سويًا، ولم يكن هناك احتقان ولا أزمات بيننا".

وواصل: "يجب الإشادة بقرار مجلس الإدارة في الناديين بعدما فرضوا عقوبات ضد اللاعبين الناشئين الذين تجاوزا بشكل واضح في المباريات الأخيرة، من أجل فرض الاحترام والانضباط منذ الصغر".

الزمالك يعلق على زيارة الأهلي للقلعة البيضاء

ومن جانبه أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا بعد قبول مجلس إدارة النادي الأهلي دعوة أبناء ميت عقبة لزيارة مقر القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يزور مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم "الاثنين" نادي الزمالك، تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب.

بيان رسمي من الزمالك

وجاء بيان مجلس إدارة نادي الزمالك كالتالي: "يُثمن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، إعلان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قبول الدعوة لزيارة مقر النادي بميت عقبة اليوم الاثنين 19 فبراير، في إطار توطيد العلاقات بين قطبي الكرة المصرية، والتي ترسخت أواصرها على مر السنين والأجيال.

وواصل البيان: "ويؤكد المجلس أنه منذ اليوم الأول في إدارة النادي، أطلق مبادرة لعودة العلاقات القوية والممتدة والتاريخية بين الزمالك والأهلي، ولنبذ كل التصرفات التي تهدف النيل من العلاقة التاريخية التي تربط قطبي الرياضة المصرية، وانطلاقًا من مسؤوليتهما بصفتهما المُساهمين الأكبر في الطفرة الرياضية تماشيًا مع التطور الكبير الذي يسود كل المجالات المختلفة في البلاد".

وقال: “ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك، أن العهد الدائم بالنادي منذ تأسيسه يقوم نحو العمل على ترسيخ قيم الروح الرياضية والتنافس الشريف مع الجميع، ونبذ التعصب، في إطار الحرص الكامل على الروابط الأخوية بين أطراف المنظومة الرياضية وجهود الدولة التي تهدف إلى المزيد من التكاتف لرفعة المستوى الرياضي لمصرنا الحبيبة”.