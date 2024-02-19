مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون ينهي فعالياته مع تعامد الشمس على تمثال رمسيس

تستمر فعاليات مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون حتى يوم ٢٢ فبراير الجاري بمشاركة 15 من فرقة للفنون الشعبية الأجنبية والإفريقية والمحلية.

مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون ينهي فعالياته مع تعامد الشمس

وكانت قد انطلقت فعاليات المهرجان مساء أمس الأحد بمسرح فوزي فوزي الصيفي بكورنيش النيل وتختتم تزامنًا مع ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بمدينة أبوسمبل السياحية.

وتضم فرق الفنون الشعبية 5 فرق أجنبية وعربية وهي الهند والمكسيك وبولندا وفلسطين والسودان، و10 فرقة مصرية، وهي أسوان وتوشكى التلقائية وأطفال أبو سمبل ومرسى مطروح والشرقية وبورسعيد وملوي والوادي الجديد وأسيوط والحرية

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يذكر أن حفل الافتتاح بدأ بتفقد محافظ أسوان اللواء أشرف عطية لمعرض الفنون التشكيلية واللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية، علاوة على معرض المشغولات اليدوية والحرف البيئية والتراثية، ومعرض الكتاب لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ثم بدأ الاحتفال بالسلام الوطني، أعقبه تقديم العديد من العروض الفنية والاستعراضية التي تعبر عن ثقافات وتراث الشعوب التي تمثلها الفرق الفنية المشاركة بالمهرجان.