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محافظات

عروض فنية نيلية في انطلاق مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون (صور)

عروض فنية نيلية فى
عروض فنية نيلية فى نهر النيل بأسوان،فيتو

انطلقت فعاليات مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون،اليوم الاحد،بعروض فنية "ديفيلة" فى نهر النيل بمدينة أسوان، بمشاركة 15 فرقة فنية دولية ومحلية، وسط سحر الطبيعة وجمال المكان والطقس الدافئ فى أقصى جنوب مصر.

وحضر فعاليات العروض النيلية، أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة، والدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، وقيادات وزارة الثقافة ومحافظة أسوان.

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وقدمت فرق الفنون، عروضها على أسطح اللنشات النيلية التى تحركت مع بعضها فى جولة بنهر النيل، وذلك على هامش افتتاح الدورة الحادية عشر من المهرجان، الذي تبدأ فعالياته اليوم، وتستمر حتى 22 فبراير الجارى.

ويشارك فى المهرجان 15 فرقة فنون محلية ودولية، منها 5 فرق دولية وهى: "الهند والمكسيك وبولندا وفلسطين والسودان"، و9 فرق محلية، هى: "أسوان وتوشكى ومرسى مطروح والشرقية وبورسعيد وملوى والوداى الجديد وأسيوط والحرية".

وبدأت الفعاليات  بإقامة عروض ديفيلة فنية فى نهر النيل على المراكب واللنشات، ويعقب ذلك افتتاح فعاليات المهرجان مساء اليوم الأحد، على المسرح الصيفى "فوزى فوزى" بحضور قيادات وزارة الثقافة والقيادات التنفيذية بمحافظة أسوان.

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​ أسوان أشرف عطية محافظ أسوان تعامد الشمس السودان نهر النيل

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