محافظ الغربية يتابع سير العمل بكورنيش المحلة ومحور طريق النعناعية بكفر الزيات (صور)

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرص المحافظة على خلق محاور مرورية جديدة، تساهم في حل مشكلة التكدس المروري وإعاقة الحركة المرورية، خاصة في أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت، وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بتطوير شبكة الطرق وفتح شرايين مرورية جديدة باعتبارها إحدى قاطرات التنمية ولإحداث نقلة نوعية في الشبكة على مستوى الجمهورية.

إزالة الأتربة بجوار مجمع المحاكم

وتابع المحافظ استمرار العمل في كورنيش المحلة الكبرى، حيث تم الانتهاء من أعمال التدبيش عند مجمع المحاكم، واستكمال التدبيش على جانبى الترعة بجوار الكوبرى وإزالة الأتربة بجوار مجمع المحاكم واستكمال أعمال التربة الزلطية على منحنى الكوبري.

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والجدير بالذكر أن كورنيش مدينة المحلة الكبرى يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا، كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، بجانب كونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي المدينة.

محور النعناعية بمدينة كفرالزيات

أيضا، تابع المحافظ الأعمال الجارية بمحور النعناعية بمدينة كفرالزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع، بداية طريق كفور بلشاي، حيث يتم أعمال تطهير مصرف جناج أحد أجزاء محور النعناعية، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

