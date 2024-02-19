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محافظات

العثور على طفلة رضيعة ملقاة في الشارع بطنطا

العثور على طفلة رضيعة
العثور على طفلة رضيعة ملقاه في الشارع بطنطا، فيتو

عثر الأهالي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية على طفلة رضيعة حديثة الولادة بأحد الشوارع بطريق شوبر وجري الدفع بسيارة إسعاف ونقلها إلى مستشفى المنشاوي العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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 طفلة رضيعة ملقاة في الشارع بطنطا

وتعود  أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنيه إخطارا من مأمور قسم شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة العثور على طفلة رضيعة مجهولة الهوية بالمكان المذكور بدائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية إلي موقع الواقعة كما خصصت سيارة إسعاف لنقل الرضيعة إلى قسم الحضانات بمستشفى المنشاوي العام.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

نصائح مهمة للأمهات للعناية بالطفل حديث الولادة

الاعتناء بالطفل حديث الولادة له شروط خاصة من حيث الحفاض والتطعيمات الأساسية والعناية بالحبل السري حتى يسقط من تلقاء نفسه.

وعادة تجد الأمهات التى لم يسبق لها الإنجاب من قبل مشاكل عديدة عند استقبال المولود الأول لعدم تمكنهن من العناية الكاملة بالطفل حديث الولادة.

أهمية الحبل السري

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الحبل السري هو مصدر الغذاء للجنين فى بطن الأم، وهو الموصل الوحيد لغذاء الطفل عن طريق اتصاله بالأم، ووظيفته تتمثل أيضًا فى نقل الفضلات من جسم الجنين إلى الأم لتتخلص منها، على الرغم من طوله أثناء فترة الحمل إلا أنه يبقى منه الشيء البسيط بعد الولادة.

وأضاف شبيب: هذا الحبل الذي يبقى مرتبطًا بالطفل في فترة أقصاها 10 أيام يتحول إلى مصدر قلق وتوتر للكثير من الأمهات، نظرًا لدقة التعامل معه، خوفا من أي التهابات قد تصيبه وتؤدي إلى مرض الجنين. 

الحبل السري، فيتو 

طرق العناية بالحبل السري بعد ولادة الطفل

وتابع، أن ما يظهر من الحبل السري بعد الولادة هو ما تبقى منه، هذه القطعة الصغيرة التي تبقى مرتبطة بالطفل ستجف مع الوقت، وقد تحتاج إلى ما يقارب الـ 10 أيام كحد أقصى لسقوطها، إلا أنه وفي هذا الوقت يحتاج الأمر إلى الكثير من الدقة في التعامل لا سيما لناحية المحافظة على هذه المنطقة مطهرة وجافة ونظيفة، وهذا الأمر لا يحتاج إلى الكثير من العناء حيث أن الطبيب سيصف نوعًا من المطهر الذي يجب استخدامه يوميًا على الحبل السري حتى سقوطه وبعده بفترة بسيطة لضمان نظافة وتطهير مكان الجرح، الذي يجب مراقبته بشكل مستمر إلى أن يجف ويلتئم.

وأوضح الدكتور محمد صلاح شبيب، أنه من هنا يجب على الأم الصبر إلى أن يتم هذا الموضوع من تلقاء نفسه، وبالتالي يمنع منعا قاطعا أن تعمل الأم على شد هذه القطعة بنفسها، ولو حتى كانت على وشك الوقوع، أما إذا لاحظت وجود بعض نقاط الدم على الثياب الداخلية للطفل في محيط الحبل السري فهذا الأمر لا يدعو إلى القلق، إلا أنه إذا استمر تساقط الدم بشكل كبير فيجب عندها اللجوء إلى الطبيب فورًا.

متى يجب القلق من الحبل السري 

وقال استشارى طب الأطفال: أما إذا لم تسقط هذه القطعة بعد مرور 4 أسابيع من الولادة، فيجب استشارة الطبيب بشكل سريع لأن هذا الأمر قد يكون دليلًا على وجود مشاكل في الجهاز المناعي للطفل.

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الغربية أخبار محافظة الغربية طنطا حديث ولادة طفل

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