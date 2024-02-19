الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش منظومة إدارة الامتحانات الإلكترونية

قنا، فيتو
قنا، فيتو

شهد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي الاجتماع الذي أقيم بكلية الحاسبات والمعلومات بحضور الدكتور عماد على عميد الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب لمناقشة منظومة ادارة الامتحانات الكترونيا الذي يتم إعداده بمعرفة كلية الحاسبات والمعلومات.

 رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش منظومة إدارة الامتحانات الالكترونية

وأشاد رئيس الجامعة بجهود طلاب كلية الحاسبات والمعلومات في المشاركة في إعداد نظام إلكتروني لإدارة الامتحانات تتضمن إدارة لجان الامتحانات والمراقبات والملاحظات بطريقة آلية.

Advertisements

وأكد رئيس الجامعة أن هذا المشروع يأتي في اطار مشروعات التحول الرقمي بالجامعة ومنها مشروع الاختبارات الإلكترونية، ميكنة خدمات المستشفيات الجامعية، مشروع للحضور والغياب في المحاضرات، الإدارة الإلكترونية لقاعات التدريسية والامتحانية.

ووجه الدكتور عماد علي  عميد كلية الحاسبات والمعلومات الشكر لرئيس الجامعة على دعمه للمشروعات التطويرية بالجامعة ورعايته للأنشطة الطلابية المختلفة وأكد على سرعة تنفيذ تكليفات رئيس الجامعة بربط الانظمة الكترونيا بأنظمة الجودة ومخرجات البرنامج التعليمي.


وفي سياق منفصل شهد  الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي ندوة عن نشر التثقيف والوعي المجتمعي للعلاج النفسي في مسرح جامعة جنوب الوادي الأهلية بحضور الدكتور احمد علي عامر مدير برنامج الطب والجراحة ومنسقي البرامج  حبث تحدث الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة عن  الاهتمام بالطب النفسي وتوعية الطلاب بأهميته والعلاج النفسى اصبح علم وله أهميته في حل المشكلات النفسية التى تواجه الطلاب من تاثير الفجوة بين الواقع والطموحات لدى الطلاب.

وأشار رئيس الجامعة إلى بأنه بصدد إنشاء عيادة طبية طلابية تشمل جميع التخصصات ومن ضمنها الطب النفسي وايضا اطلاق مبادرة تسمى ''مبادرة الخير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي جامعة جنوب الوادي الأهلية رئيس جامعة جنوب الوادي قنا مشروعات التحول الرقمي

مواد متعلقة

التموين تفتتح معرض "أهلا رمضان" في قنا (فيديو)

بيطري قنا تحرر 9 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية

قنا تعلن عن انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

نائب محافظ قنا يترأس لجنة اختيار المتقدمين لشغل وظيفة رئيس وحدة قروية

الأكثر قراءة

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19-2-2024

سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين 19 فبراير 2024

أسعار الذهب اليوم الاثنين 19 فبراير 2024

معيط: الحكومة وافقت على تعديل قانون المالية العامة للدولة وأحالته إلى مجلس النواب

ماركا الإسبانية: مبابي يوقع عقود انتقاله إلى ريال مدريد

إنهاء إجراءات الإفراج عن البلوجر سوزي الأردنية

مجموعة الأهلي، موعد مباراة يانج أفريكانز ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

صورة بدون حجاب السبب، التصريح بدفن جثة فتاة تخلصت من حياتها بالحوامدية

Advertisements

منوعات

المزيد

"مدينة الحب"، 36 ألفا يزورون باريس سنويًّا من أجل الزواج

انقطاع الكهرباء في عدة مواقع بجميع أنحاء إسرائيل

مفاجأة خلال أول ساعتين من عرض "حذاء ترامب" للبيع

قمر صناعي مصنوع من الخشب بحجم كوب القهوة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19-2-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الاثنين

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الإثنين 19-2-2024

المزيد

انفوجراف

لولا دا سيلفا.. رئيس البرازيل الذي سكن قلوب العرب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها دخول الجنة، أحاديث عن فضائل السلام

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 19 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 19 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية