رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش منظومة إدارة الامتحانات الإلكترونية

شهد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي الاجتماع الذي أقيم بكلية الحاسبات والمعلومات بحضور الدكتور عماد على عميد الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب لمناقشة منظومة ادارة الامتحانات الكترونيا الذي يتم إعداده بمعرفة كلية الحاسبات والمعلومات.

رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش منظومة إدارة الامتحانات الالكترونية

وأشاد رئيس الجامعة بجهود طلاب كلية الحاسبات والمعلومات في المشاركة في إعداد نظام إلكتروني لإدارة الامتحانات تتضمن إدارة لجان الامتحانات والمراقبات والملاحظات بطريقة آلية.

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وأكد رئيس الجامعة أن هذا المشروع يأتي في اطار مشروعات التحول الرقمي بالجامعة ومنها مشروع الاختبارات الإلكترونية، ميكنة خدمات المستشفيات الجامعية، مشروع للحضور والغياب في المحاضرات، الإدارة الإلكترونية لقاعات التدريسية والامتحانية.



ووجه الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات الشكر لرئيس الجامعة على دعمه للمشروعات التطويرية بالجامعة ورعايته للأنشطة الطلابية المختلفة وأكد على سرعة تنفيذ تكليفات رئيس الجامعة بربط الانظمة الكترونيا بأنظمة الجودة ومخرجات البرنامج التعليمي.



وفي سياق منفصل شهد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي ندوة عن نشر التثقيف والوعي المجتمعي للعلاج النفسي في مسرح جامعة جنوب الوادي الأهلية بحضور الدكتور احمد علي عامر مدير برنامج الطب والجراحة ومنسقي البرامج حبث تحدث الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة عن الاهتمام بالطب النفسي وتوعية الطلاب بأهميته والعلاج النفسى اصبح علم وله أهميته في حل المشكلات النفسية التى تواجه الطلاب من تاثير الفجوة بين الواقع والطموحات لدى الطلاب.

وأشار رئيس الجامعة إلى بأنه بصدد إنشاء عيادة طبية طلابية تشمل جميع التخصصات ومن ضمنها الطب النفسي وايضا اطلاق مبادرة تسمى ''مبادرة الخير.