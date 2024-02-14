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محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يعقد اجتماعا لمناقشة توصيل كابلات الإنترنت للبوابات الإلكترونية

الدكتور أحمد عكاوي
الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة جنوب الوادي،فيتو

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة جنوب الوادي اجتماعا لمناقشة توصيل كابلات الانترنت للبوابات الإلكترونية - بوابات دخول طلاب الجامعة- ومتابعة ما تم إنجازه حتى الآن، وذلك بحضور الدكتور محمد سعيد عبدالله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد شكري ممثل شركة "We can"  للخدمات التكنولوجية، والمهندس عماد عباس المشرف على تركيب البوابات الإلكترونية، والمهندس  محمد كامل مدير عام الادارة الهندسية بالجامعة، والمهندس على فكرى مدير مركز المعلومات بالجامعة، والدكتور محمد مهدي مسئول متابعة المشروعات التطويرية بالجامعة ومبارك احمد مدير عام العلاقات العامة والإعلام 
وناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع كافة التفاصيل الفنية لتوصيل كابلات الانترنت للبوابات الإلكترونية ودراسة مسار الكابلات، وأشار رئيس الجامعة الى حرص الجامعة على التحول الرقمي في مختلف القطاعات وإلى أهمية  تركيب البوابات الإلكترونية لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب ولحسن انتظام سير العملية التعليمية وهى من أساسيات جودة التعليم ولضرورة البوابات الإلكترونية  بمداخل الجامعة للعمل على تأمين الدخول للجامعة عن طريق التحكم في دخول الافراد والسيارات للحرم الجامعي والمسموح لها فقط، وكذلك تسجيل عمليه الدخول والخروج لجميع طلاب الجامعة والعاملين.

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جامعة جنوب الوادي خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة جنوب الوادي كابلات الانترنت جنوب الوادي

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