الإثنين 19 فبراير 2024
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خارج الحدود

فنلندا تشيد ملجأ ضخما تحت الأرض لحمايتها من الضربات النووية

فنلندا، فيتو
فنلندا، فيتو

نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية، تقريرا عن ملجأ ضخم شيدته السلطات الفنلندية تحت الأرض في ضواحي هلسنكي، "تحسبا لضربة نووية روسية"، حسب مزاعم القائمين على هكذا مشاريع.

 ملجأ ضخم تحت الأرض 

وكتبت الصحيفة: "يقع الملجأ على عمق 25 مترا تحت الأرض في ضواحي هلسنكي، ومصمم للحماية من الهجمات النووية الروسية المحتملة".

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يصور تجهيزات الملجأ ومرافقه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في وقت السلم، يحتوي على مركز للياقة البدنية وملعب للأطفال ومسبح، وفي حالة الحرب، تتوفر فيه إمكانية ضخ المياه لتغطي حاجة 3800 شخص.

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 إغلاق فنلندا حدودها مع روسيا

 جدير بالذكر أنه قبل وقت سابق اعتبر السفير الروسي لدى فنلندا بافل كوزنيتسوف أن روسيا ترى في إغلاق فنلندا حدودها مع روسيا، خطوة نحو القطع الكامل للعلاقات بين البلدين.

وقال: "قرار هلسنكي إغلاق الحدود خطوة أخرى في سلسلة طويلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفنلندية بهدف القطع التام للعلاقات بين البلدين".

وأشار إلى أن حقوق ومصالح عشرات الآلاف من سكان فنلندا نفسها، سواء من المواطنين الروس أو الفنلنديين ممن يرتبطون بصلات القربى مع مواطنين روس، لا تؤخذ في الاعتبار.

وتابع: "لكن ثمة بعض التفاؤل من تصريحات ممثلي وزارة الخارجية الفنلندية بأن الخيارات المختلفة قيد الدراسة، والتي من شأنها أن تسمح باستئناف الحركة عبر الحدود، نأمل أن يتم تطبيق هذه التصريحات، ما سيؤدي إلى إجراءات ملموسة، كما نأمل أن يساهم فتح الحدود في تعزيز الحوار المستمر بين خدمات الحدود في بلدينا".

وكانت الحدود بين فنلندا وروسيا قد أغلقت بقرار من السلطات الفنلندية  لعدة أيام.

روسيا: إغلاق فنلندا حدودها معنا خطوة لقطع العلاقات

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