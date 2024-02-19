ينطلق اليوم، 12 معلومة عن مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجبس 2024

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة "إيجبس 2024"، الذي يقام هذا العام خلال الفترة من 19 - 21 فبراير تحت شعار ( تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات ).

ونرصد أبرز المعلومات عن مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة “إيجبس 2024”:

- رسالة إيجابية للاستثمار العالمي عن دعم الدولة للاستثمارات في قطاع الطاقة المصري.

- ينطلق هذا العام في ثوب جديد ليتحول من مؤتمر للبترول إلى منصة شاملة للطاقة تناقش وتستعرض كافة التحديات والحلول بشأن تحقيق التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية من إنتاج واستخدام الطاقة.

Advertisements

- يهدف إلى تأكيد أهمية وضرورة التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، وتأمين إمداداتها بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة للحفاظ على النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الشعوب وهو ما يتحقق من خلال التزام صناعة البترول والغاز بتطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية بالتوازي مع تنمية الطاقات الخضراء والمتجددة وخاصة الهيدروجين.

- يشهد في نسخته الجديدة حضورا دوليا كبيرا وفاعلا من قطاع الطاقة العالمي بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين عن قطاعات الطاقة كممثلين لدولهم، وأمناء منظمات الطاقة الإقليمية والدولية والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة.

- يشهد أول أيام إيجبس 2024 وعلى مدار يومين انطلاق فعاليات المؤتمر الاستراتيجي بمشاركة الوزراء وقادة صناعة الطاقة والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة والبترول والغاز.

- يشارك في المؤتمر الاستراتيجي كمتحدثين رئيسيين؛ المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وكل من المهندس حيان عبد الغني، نائب رئيس الوزراء ووزير النفط العراقي وجورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والصناعة والتجارة القبرصي وبيدرو رافايل تيتشيا وزير النفط بجمهورية فنزويلا، ورومين راديف وزير الطاقة بجمهورية بلغاريا، وأنطونيو أوبورو أوندو، وزير المعادن والهيدروكربونات بغينيا الاستوائية، والدكتور وليد فياض، وزير الطاقة والمياه اللبناني وفرانسيسكو دا كوستا مونتيرو، وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية والسيدة ألكسندرا سودوكو، نائبة وزير البيئة والطاقة اليوناني والسيدة هون جوديث كابينجا، نائبة وزير الطاقة التنزاني والدكتورة أماني أبو زيد مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة بالاتحاد الأفريقي وديتى يول يورجنسن، مدير إدارة الطاقة، المفوضية الأوروبية، وهيثم الغيص، أمين عام، منظمة "أوبك"، والمهندس جمال عيسي اللوغاني، الأمين العام، لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، وأسامة مبارز، أمين عام، منتدى غاز شرق المتوسط، والدكتور عمر فاروق إبراهيم، الأمين العام، لرابطة منتجي النفط الأفارقة "أبو" والسفير ناصر كامل أمين عام منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، والدكتورة هدى بن جنة علال المدير العام لمرصد الطاقة للمتوسط، كما يشارك اكثر من ٤٠ رئيسا تنفيذيا ومسئولا قياديا من الشركات العالمية والمحلية للطاقة والبترول والغاز.

استكشاف أحدث التطورات في مجال الطاقة المستدامة والخضراء

- يشهد إيجبس 2024 إقامة مؤتمر الاستدامة في الطاقة في ثاني أيام الحدث بمشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ويضم العديد من رواد الصناعة لاستكشاف أحدث التطورات في مجال الطاقة المستدامة والخضراء والاستراتيجيات المطلوبة لتحقيق اهداف خفض الانبعاثات وإزالة الكربون من الوقود التقليدي.

- لأول مرة ينظم المؤتمر فعالية ملتقى تحدي تكنولوجيا المناخ ليكون منصة عالمية للشركات الناشئة لعرض حلولها التكنولوجية لخفض الانبعاثات الكربونية أمام لجنة تحكيم متميزة من قادة الطاقة والمسئولين وخبراء الصناعة.

- يستضيف المؤتمر فعالية الحوار الإفريقي للطاقة التي تضم أبرز الجهات المعنية بالقطاع في أفريقيا لمناقشة التحديات الأكثر إلحاحًا فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات وتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي، بالإضافة شإلى كيف يمكن لأفريقيا استغلال مواردها الغنية في قطاع الطاقة لدفع القارة نحو مستقبل طاقة أكثر ازدهارًا واستدامة.

المساواة في قطاع الطاقة والتمويل والاستثمار

- يستمر إيجبس هذا العام في تبني موضوعات المساواة في قطاع الطاقة، والتمويل والاستثمار، كما ينظم مؤتمره التقني السنوي، ويستهدف التقاء خبرات الكوادر الفنية للصناعة من مختلف الدول، علاوة علي تنظيم برنامج لشباب المهنيين في صناعة الطاقة.

- يخصص المؤتمر جوائزه السنوية لأفضل المبادرات في مجال الاستدامة بقطاع الطاقة، بالإضافة إلى جوائز المساواة في قطاع الطاقة لأفضل العناصر المؤثرة في دعم هذا المجال.

- من المقرر أن يشارك في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "ايجبس 2024" هذا العام نحو 35 الف مشارك من 120 دولة ونحو 2200 اعضاء وفود واكثر من 40 شركة مصرية وعالمية للطاقة والبترول والغاز وتكنولوجيا الطاقة، وتشهد فعالياته اقامة 80 جلسة نقاشية بمشاركة اكثر من 300 متحدثا، كما يضم المعرض المصاحب المقام علي مساحة 39 ألف متر مربع اجنحة لـ 12 دولة تضم الصين، قبرص، ألمانيا، اليونان، الهند، إيطاليا، رومانيا التي تشارك لأول مرة، إسبانيا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، علاوة علي ٤٥٠ شركة عارضة من مختلف الدول.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.