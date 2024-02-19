اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومة في بلدة قباطية بجنين (فيديوهات)

الحرب على غزة، اندلعت فجر اليوم الإثنين، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين.

تغطية صحفية: جرافة الاحـــتلال تشرع بتخريب ممتلكات الأهالي وبسطات الباعة خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب مدينة جنين. pic.twitter.com/aM3V1Oafqc — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 18, 2024

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت البلدة، حيث دارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي، كما شنت حملات تمشيط وتفتيش في عدد من أحياء البلدة.

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تغطية صحفية: من اقتحام الاحــتلال لحي رفيديا بنابلس. pic.twitter.com/GjOe3rgi0O — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 19, 2024

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين، عرف منهم: المربي نزار فضل نزال، ومحمود عيد حنايشة، ومحمود بسام أبو الرب، وحلمي نزال بعد حملة مداهمات واسعة للمنازل وخلع أبوابها والعبث بمحتوياتها، كما حاصرت حي خزيمية مع تواصل تعزيزات عسكرية إلى البلدة مدعومة بجرافة عسكرية.

كما قامت بإلقاء قنابل دخانية ووزعت مناشير تهديد للمواطنين، وداهمت منزل المواطن حمزة ماهر زكارنة وسلمت ذويه بلاغا لتسليم نفسه في معسكر سالم، فيما اندلعت مواجهات في قرية مثلث الشهداء، وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط بلدات جبع، وعرابة وبير الباشا، والزبابدة.

تغطية صحفية: اشتباكات عنيفة مع قـوات الاحــتلال في بلدة قباطية بجنين. pic.twitter.com/1QQu2SVF8S — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 18, 2024

كما شرعت جرافات الاحتلال بتخريب الممتلكات والمركبات، ودمرت بسطات الباعة بجانب مديرية التربية في البلدة.

استشهاد 70 فلسطينيا في قطاع غزة

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد أفادت باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، جرّاء قصف إسرائيلي لعدة مواقع في قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها: إن أكثر من 70 فلسطينيا استشهدوا، وأصيب آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف نفذته طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي على النصيرات والزوايدة ودير البلح.

وأضافت المصادر أن جثامين 16 شهيدا وصلت إلى المستشفيات إثر تواصل القصف الإسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة، بينما تم انتشال 5 شهداء معظمهم أطفال إثر قصف إسرائيلي على مناطق شمال القطاع.