مصر تستقبل أولى سيارات لوتس الكهربائية

سيارات لوتس، يستقبل السوق المصري أحد أهم السيارات الفارهة اليوم الإثنين، وهى لوتس إلتر SUV الكهربائية بالكامل ذات الدفع الرباعي، التى تعتمد على المنصة لوتس الكهربائية المتميزة (EPA) وستكون المنصة بمثابة الأساس لمجموعة جديدة تمامًا من السيارات الكهربائية ذات الأداء المتميز لأسلوب الحياة من لوتس.

وتعتبر سيارة إلتر هي الأولى ضمن مجموعة جديدة من السيارات الكهربائية ذات الأداء المتميز والتي سيتم تصنيعها في منشأة الإنتاج الجديدة في ووهان، الصين، وتبلغ سعة البطارية فيها 100 كيلووات في الساعة وتولد 600 حصان.

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وسيوفر الشاحن بقدرة 350 كيلو واط نطاقًا يصل إلى 400 كيلومتر في 20 دقيقة. ويبلغ الحد الأقصى لنطاق القيادة WLTP المستهدف للسيارة حوالي 600 كيلومتر.

زودت سيارات لوتس إلتر SUV الكهربائية بالقدرة القياسية على قبول الشحن بالتيار المتردد بقدرة 22 كيلو وات، والذي، حيثما كان ذلك متاحًا، يقلل من وقت التوصيل، تصنيع لوتس إلتر SUV الكهربائية في ووهان بالصين، لذا تتمتع إلتر بروح لوتس وسهولة استخدام سيارات الـSUV.

استعرضت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، السيارات الكهربائية التي تم ترخيصها خلال شهر يناير الماضى، حيث تم تخصيص ما يقرب من 579 سيارة كهربائية بزيادة أكثر من 150 سيارة.

ترخيص 544 سيارة ملاكي كهربائية.

السيارات الكهربائية، فيتو

ووفقا لما نشرته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة للتأمين الإجباري على السيارات إجمالي السيارات التي تم ترخيصها داخل السوق المصرى خلال شهر يناير الماضي وتضمنت الأعداد 544 سيارة ملاكي، وجاء الترتيب كالتالي:

فولكس فاجن بعدد 262 سيارة تشمل ID4 في المركز الأول بعدد 83 سيارة.

BYD في الترتيب الثاني للسيارات الكهربائية وتتصدرها سونج بلس بعدد 40 سيارة.

مرسيدس وحققت 54 سيارة منها مبيعات EQE350 بعدد 18 سيارة.

بي ام دبليو وباعت 32 سيارة تشمل 16 سيارة I3.

تسلا بعدد 23 سيارة.

تراخيص السيارات الملاكي الكهربائية في ديسمبر الماضي

وكان عدد السيارات الكهربائية التي تم الإعلان عن ترخيصها في ديسمبر الماضي قد وصل الي 427 مركبة بزيادة 94 سيارة عن نوفمبر الماضي وتضمن الترتيب للسيارات في تلك الفترة 359 سيارة ملاكي مقسمة كالتالي:

196 فولكس فاجن 196 سيارة تشمل (ID4 المركز الأول بعدد 65 سيارة)

بي واي دي بعدد 36 سيارة وتتصدرها سونج بلس بعدد 15 سيارة.

35 سيارة مرسيدس تتصدرها EQE 350 بعدد 15 سيارة.

BMW بعدد 29 سيارة تتضمن i3 بعدد 8 سيارات.

بورش 28 سيارة.

تسلا 22 سيارة.

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية دونج فينج، عن إرتفاع أسعار السيارات الكهربائية، داخل السوق المحلى بالتزامن مع العام الجديد 2024، وتعد الزيادة الاولى محليا خلال شهر يناير الجارى، وشملت سيارات دونج فنج أيولوس E70 Pro الجديدة كليًا.