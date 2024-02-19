تركي آل الشيخ: "الصلح 549، بين حبيبي الهضبة وحبيبي عمرو مصطفى"

نشر المستشار ترك آل الشيخ صورة تجمعه مع كلٍ من الفنان عمرو دياب، والملحن عمرو مصطفى، والفنان كريم عبد العزيز، ضمن أولى حفلات الليالي المصرية السعودية بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وعلق آل الشيخ على الصورة التي نشرها على حسابه الشخصي بمنصة "فيس بوك"، قائلا: "حبيبي الهضبه وحبيبي عمرو مصطفى والصلح رقم ٥٤٩ وربنا يتممها على خير"، وذلك على خلفية الصلح بين عمرو دياب والملحن عمرو مصطفى.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر مصافحة النجم عمرو دياب والملحن عمرو مصطفى، في حضور رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك في كواليس أولى حفلات الليلة المصرية السعودية بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



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مصافحة عمرو دياب وعمرو مصطفى

وظهر في الفيديو رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رفقة عمرو مصطفى وذهبا سويا للهضبة عمرو دياب ليتصافح الثنائي، وذلك بعد العديد من الخلافات التي كانت بينهما في السابق والتي ظهرت بشكل واضح في تصريحات الملحن عمرو مصطفى المتتالية عن الهضبة.

عمرو مصطفى يهاجم عمرو دياب

وكان عمرو مصطفى قد تحدث عن عمرو دياب العام الماضي في أحد اللقاءات التليفزيونية قائلًا: “عملت لـ عمرو دياب 43 أغنية ونجاحه كان هدف ليا، وقعد على الأرض يسمع ألحاني ويقولي الله، وأغنية "خليك فاكرني” مكنش عايز ينزلها وزوجته زينة تدخلت وخليته ينزلها ونجحت وبدأ يدور عليا، كان عايز يحجمني، والضربة القاضية لما خد مني المايك وقالي متغنيش تلحن بس، ومن وقتها خدت القرار واتلككت له".



بداية الخلافات

وعلى الرغم من التعاون الفني الناجح بين عمرو مصطفى وعمرو دياب، إلا أن علاقة الصداقة انقلبت إلى خلاف استمر طويلا بدأ مع عام 2012، وذلك حينما أعلن عمرو مصطفى غضبه من بيع الأغاني التي لحنها لعمرو دياب لصالحه وحصوله هو على أجر مادي رمزي.

وتطور الخلاف بتصريحات عمرو مصطفى التي هاجم فيها عمرو دياب أكثر من مرة.. وقال خلال لقاء تلفزيوني سابق: "عمرو دياب أكتر حد استفاد مني.. مش أنا اللي هدور على عمرو لأن الفنان مننا هيبة.. والمفروض هو اللي يدور عليا مش أنا اللى أدور عليه".