الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تريند

تركي آل الشيخ: "الصلح 549، بين حبيبي الهضبة وحبيبي عمرو مصطفى"

عمرو دياب وتركي آل
عمرو دياب وتركي آل الشيخ، فيتو

نشر المستشار ترك آل الشيخ صورة تجمعه مع كلٍ من الفنان عمرو دياب، والملحن عمرو مصطفى، والفنان كريم عبد العزيز، ضمن أولى حفلات الليالي المصرية السعودية بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وعلق آل الشيخ على الصورة التي نشرها على حسابه الشخصي بمنصة "فيس بوك"، قائلا: "حبيبي الهضبه وحبيبي عمرو مصطفى والصلح رقم ٥٤٩ وربنا يتممها على خير"، وذلك على خلفية الصلح بين عمرو دياب والملحن عمرو مصطفى.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر مصافحة النجم عمرو دياب والملحن عمرو مصطفى، في حضور رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك في كواليس أولى حفلات الليلة المصرية السعودية بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. 
 

Advertisements

مصافحة عمرو دياب وعمرو مصطفى

وظهر في الفيديو رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رفقة عمرو مصطفى وذهبا سويا للهضبة عمرو دياب ليتصافح الثنائي، وذلك بعد العديد من الخلافات التي كانت بينهما في السابق والتي ظهرت بشكل واضح في تصريحات الملحن عمرو مصطفى المتتالية عن الهضبة. 

عمرو مصطفى يهاجم عمرو دياب 

وكان عمرو مصطفى قد تحدث عن عمرو دياب العام الماضي في أحد اللقاءات التليفزيونية قائلًا: “عملت لـ عمرو دياب 43 أغنية ونجاحه كان هدف ليا، وقعد على الأرض يسمع ألحاني ويقولي الله، وأغنية "خليك فاكرني” مكنش عايز ينزلها وزوجته زينة تدخلت وخليته ينزلها ونجحت وبدأ يدور عليا، كان عايز يحجمني، والضربة القاضية لما خد مني المايك وقالي متغنيش تلحن بس، ومن وقتها خدت القرار واتلككت له".


بداية الخلافات  

وعلى الرغم من التعاون الفني الناجح بين عمرو مصطفى وعمرو دياب، إلا أن علاقة الصداقة انقلبت إلى خلاف استمر طويلا بدأ مع عام 2012، وذلك حينما أعلن عمرو مصطفى غضبه من بيع الأغاني التي لحنها لعمرو دياب لصالحه وحصوله هو على أجر مادي رمزي.

وتطور الخلاف بتصريحات عمرو مصطفى التي هاجم فيها عمرو دياب أكثر من مرة.. وقال خلال لقاء تلفزيوني سابق: "عمرو دياب أكتر حد استفاد مني.. مش أنا اللي هدور على عمرو لأن الفنان مننا هيبة.. والمفروض هو اللي يدور عليا مش أنا اللى أدور عليه". 

لقطة الموسم، مصافحة عمرو دياب وعمرو مصطفى في دار الأوبرا (فيديو)

انسجام عمرو دياب وكريم عبدالعزيز وتركي آل الشيخ على أغنية أكدب عليك

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عمرو دياب عمرو مصطفي المستشار ترك آل شيخ الفنان كريم عبد العزيز المسرح الكبير الليلة المصرية السعودية دار الأوبرا

مواد متعلقة

لقطة الموسم، مصافحة عمرو دياب وعمرو مصطفى في دار الأوبرا (فيديو)

انسجام عمرو دياب وكريم عبدالعزيز وتركي آل الشيخ على أغنية أكدب عليك

عمرو دياب أبرز حضور أولى الليالي المصرية السعودية بدار الأوبرا (صور)

10 صور من حفل عمرو دياب في المنارة بحضور جماهيري ضخم

الأكثر قراءة

5 فئات يجب عليهم مراجعة الطبيب قبل صيام رمضان

كولر يحسم موقف كهربا من السفر مع بعثة الأهلي إلى غانا

فرج عامر: زيارة الأهلي للزمالك حدث تاريخي يليق بالناديين

أكثر الأفلام فوزا بجوائز البافتا في نسختها الـ 77

مي سليم تكشف حقيقة زواجها من أحمد الفيشاوي وسر فشل زيجاتها (فيديو)

اليوم، محاكمة المتهم بالتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

من هو الشخص الذي اختارته شيرين عبد الوهاب لتوجه له رسالة شكر؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده ويعتقل 25 فلسطينيًا من بلدة قباطية بجنين

Advertisements

منوعات

المزيد

إنقاذ 140 مهاجرًا من الموت غرقا في قناة المانش

خلط بين أوكرانيا والناتو، فيديو يوثق وقوع بايدن في هفوة جديدة

حبيبة بنت الصف، لوحاتها أثبتت أن الأزهر لا يحارب الفن (صور)

استهدف تغيير مسارها، طائرة إسرائيلية تتعرض لهجوم إلكتروني

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 18-2-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

ارتفاع سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي ختام التعاملات اليوم الأحد 18-2-2024

سعر النحاس في السوق المصري اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

لولا دا سيلفا.. رئيس البرازيل الذي سكن قلوب العرب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 19 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 19 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 19 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية