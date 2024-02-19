الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

"الغرف التجارية" تكشف موعد طرح كارت الخبز الجديد لغير حاملي البطاقات التموينية

الخبز، فيتو
الخبز، فيتو

قال خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن سبب أزمة ارتفاع سعر رغيف الخبز الحر أو السياحي، والذي وصل إلى 4 جنيهات بالأسواق، نتيجة ارتفاع أسعار الدقيق بشكل كبير خلال العام الماضي، بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.

وأضاف أن سعر طن الدقيق الفاخر تضاعف من 9 آلاف جنيه خلال فبراير 2022 إلى 24 ألف جنيه في فبراير 2023، فضلا عن ارتفاع طن دقيق المخبوزات السياحي من 7.2 ألف جنيه إلى 16 ألف جنيه خلال نفس الفترة، وذلك لعدة أسباب أهمها ارتفاع أسعار القمح عالميًا، وانخفاض الكميات المصدرة من روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب بين البلدين.

Advertisements

 

وأكد أن انخفاض أسعار الدقيق سيؤدى إلى تراجع أسعار رغيف الخبز إلى ما كانت عليه قبل الارتفاع، وأشار إلى أن وزارة التموين ليس لها سيطرة على المخابز السياحية، لأنها لا تقوم بتوريد الدقيق إليها، وإنما يحصلون على الدقيق بالسعر الحر.

 

موعد طرح كارت الخبز الجديد 

أما فيما يتعلق بموعد طرح كارت الخبز الجديد لصرف الخبز المدعم لغير الحاملين لبطاقات التموين، فأكد أن الوزارة تعمل على قدم وساق لسرعة طرح الكارت الجديد، إلا أن هناك جهات أخرى مشاركة مع الوزارة في هذا الكارت، مثل كيفية احتساب كميات الدقيق الجديدة المستخدمة في كارت الخبز الجديد، وزيادة حصة كل مخبز وفقًا لإنتاجه اليومي، وعمل تعديل في “سيستم الخبز” على ماكينة صرف الخبز من خلال شركة سمارت المسئولة عن ذلك.

اقرأ للمزيد: تفاصيل طرح كارت الخبز الجديد لغير حاملي البطاقات التموينية

 

وكشف “فكري” عن موعد طرح كارت الخبز الموحد، مؤكدا طرحه قبل حلول شهر رمضان المبارك.

 

طرح كارت الخبز المدعم 

وتعكف وزارة التموين على الانتهاء من ترتيبات طرح كارت ذكي لصرف الخبز البلدى المدعم للمواطنين الذين لا يحملون بطاقة تموينية.

وأوضحت أن سعر رغيف الخبز على كارت الخبز الجديد ستكون جنيها واحدا للرغيف، وذلك بعد احتساب تكلفة تصنيعه وعدد الأرغفة التى يحصل عليها كل مواطن، مضيفة أن الطرح لغير حاملي البطاقة التموينية لـ10 أو 20 رغيفًا كمثال بالسعر الحر.

وأكدت وزارة التموين طرح رغيف الخبز على الكارت الجديد لغير حاملى البطاقات التموينية بوزن 90 جرامًا بسعر أقل من المخابز السياحية بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 30%.

 كارت الخبز الذكي سيكون بنفس مواصفات البلدى المدعم 

ووفقًا لاجتماع وزارة التموين مع شعبة المخابز، فإن كارت الخبز الذكي سيكون بنفس مواصفات البلدى المدعم على بطاقة التموين، ولكن بسعر أقل من السوق المحلية.

ويمكن الحصول على كروت صرف الخبز من مكاتب البريد المنتشرة بالمحافظات، وكل مواطن يمكنه شحن هذا الكارت بالمبلغ الذي يريده، حيث إن المواطن يمكن أن يشترى كروت الخبز بأى قيمة مالية.

حيث يمكن للمواطن أن يشحن الكارت بـ50 جنيها أو 100 جنيه مثلا، ليحصل على الخبز التمويني بسعر التكلفة.

ويستفيد من كارت الخبز الجديد أكثر من 30 مليون مواطن لا يحملون بطاقة تموينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كارت الخبز الجديد طرح كارت الخبز الجديد موعد طرح كارت الخبز الجدبد أزمة ارتفاع سعر رغيف الخبز الحر خالد فكري سكرتير شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية الدقيق الفاخر موعد طرح كارت الخبز الجديد

مواد متعلقة

"التموين" تواصل افتتاح معارض أهلا رمضان بالمحافظات، ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بتخفيضات 30 %، إطلاق السيارات المتنقلة ومشاركة المجمعات والسلاسل التجارية لتلبية احتياجات المواطنين

وزير التموين: طرح السلع الغذائية واللحوم بتخفيضات من 25 إلى 30٪ بمعارض أهلا رمضان

الأكثر قراءة

5 فئات يجب عليهم مراجعة الطبيب قبل صيام رمضان

كولر يحسم موقف كهربا من السفر مع بعثة الأهلي إلى غانا

فرج عامر: زيارة الأهلي للزمالك حدث تاريخي يليق بالناديين

أكثر الأفلام فوزا بجوائز البافتا في نسختها الـ 77

مي سليم تكشف حقيقة زواجها من أحمد الفيشاوي وسر فشل زيجاتها (فيديو)

اليوم، محاكمة المتهم بالتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

من هو الشخص الذي اختارته شيرين عبد الوهاب لتوجه له رسالة شكر؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده ويعتقل 25 فلسطينيًا من بلدة قباطية بجنين

Advertisements

منوعات

المزيد

إنقاذ 140 مهاجرًا من الموت غرقا في قناة المانش

خلط بين أوكرانيا والناتو، فيديو يوثق وقوع بايدن في هفوة جديدة

حبيبة بنت الصف، لوحاتها أثبتت أن الأزهر لا يحارب الفن (صور)

استهدف تغيير مسارها، طائرة إسرائيلية تتعرض لهجوم إلكتروني

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 18-2-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

ارتفاع سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي ختام التعاملات اليوم الأحد 18-2-2024

سعر النحاس في السوق المصري اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

لولا دا سيلفا.. رئيس البرازيل الذي سكن قلوب العرب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 19 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 19 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 19 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية