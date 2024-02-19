"الغرف التجارية" تكشف موعد طرح كارت الخبز الجديد لغير حاملي البطاقات التموينية

قال خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن سبب أزمة ارتفاع سعر رغيف الخبز الحر أو السياحي، والذي وصل إلى 4 جنيهات بالأسواق، نتيجة ارتفاع أسعار الدقيق بشكل كبير خلال العام الماضي، بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.

وأضاف أن سعر طن الدقيق الفاخر تضاعف من 9 آلاف جنيه خلال فبراير 2022 إلى 24 ألف جنيه في فبراير 2023، فضلا عن ارتفاع طن دقيق المخبوزات السياحي من 7.2 ألف جنيه إلى 16 ألف جنيه خلال نفس الفترة، وذلك لعدة أسباب أهمها ارتفاع أسعار القمح عالميًا، وانخفاض الكميات المصدرة من روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب بين البلدين.

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وأكد أن انخفاض أسعار الدقيق سيؤدى إلى تراجع أسعار رغيف الخبز إلى ما كانت عليه قبل الارتفاع، وأشار إلى أن وزارة التموين ليس لها سيطرة على المخابز السياحية، لأنها لا تقوم بتوريد الدقيق إليها، وإنما يحصلون على الدقيق بالسعر الحر.

موعد طرح كارت الخبز الجديد

أما فيما يتعلق بموعد طرح كارت الخبز الجديد لصرف الخبز المدعم لغير الحاملين لبطاقات التموين، فأكد أن الوزارة تعمل على قدم وساق لسرعة طرح الكارت الجديد، إلا أن هناك جهات أخرى مشاركة مع الوزارة في هذا الكارت، مثل كيفية احتساب كميات الدقيق الجديدة المستخدمة في كارت الخبز الجديد، وزيادة حصة كل مخبز وفقًا لإنتاجه اليومي، وعمل تعديل في “سيستم الخبز” على ماكينة صرف الخبز من خلال شركة سمارت المسئولة عن ذلك.

وكشف “فكري” عن موعد طرح كارت الخبز الموحد، مؤكدا طرحه قبل حلول شهر رمضان المبارك.

طرح كارت الخبز المدعم

وتعكف وزارة التموين على الانتهاء من ترتيبات طرح كارت ذكي لصرف الخبز البلدى المدعم للمواطنين الذين لا يحملون بطاقة تموينية.

وأوضحت أن سعر رغيف الخبز على كارت الخبز الجديد ستكون جنيها واحدا للرغيف، وذلك بعد احتساب تكلفة تصنيعه وعدد الأرغفة التى يحصل عليها كل مواطن، مضيفة أن الطرح لغير حاملي البطاقة التموينية لـ10 أو 20 رغيفًا كمثال بالسعر الحر.

وأكدت وزارة التموين طرح رغيف الخبز على الكارت الجديد لغير حاملى البطاقات التموينية بوزن 90 جرامًا بسعر أقل من المخابز السياحية بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 30%.

كارت الخبز الذكي سيكون بنفس مواصفات البلدى المدعم

ووفقًا لاجتماع وزارة التموين مع شعبة المخابز، فإن كارت الخبز الذكي سيكون بنفس مواصفات البلدى المدعم على بطاقة التموين، ولكن بسعر أقل من السوق المحلية.

ويمكن الحصول على كروت صرف الخبز من مكاتب البريد المنتشرة بالمحافظات، وكل مواطن يمكنه شحن هذا الكارت بالمبلغ الذي يريده، حيث إن المواطن يمكن أن يشترى كروت الخبز بأى قيمة مالية.

حيث يمكن للمواطن أن يشحن الكارت بـ50 جنيها أو 100 جنيه مثلا، ليحصل على الخبز التمويني بسعر التكلفة.

ويستفيد من كارت الخبز الجديد أكثر من 30 مليون مواطن لا يحملون بطاقة تموينية.