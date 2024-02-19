الإثنين 19 فبراير 2024
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خارج الحدود

مقتل 53 شخصا في مشاجرة بين قبيلتين ببابوا غينيا الجديدة

أعمال شغب في غينيا،
أعمال شغب في غينيا، فيتو

 بابوا غينيا الجديدة، لقي 53 شخصا على الأقل مصرعهم في قتال قبلي بمرتفعات بابوا غينيا الجديدة، حسبما أفادت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأسترالية اليوم الإثنين.

وذكرت وسائل الإعلام أن الشرطة المحلية تعتقد أن الضحايا قتلوا بالرصاص في كمين بمقاطعة أنجا، في تصعيد كبير للقتال القبلي بالمنطقة.

وذكر تقرير لصحيفة بوست-كوريير المحلية أن أعمال العنف وقعت أمس الأحد وكانت مرتبطة بمعركة بين قبيلتين.

مقتل 16 شخصًا في أعمال شغب

ويعد الأمن قضية رئيسية في بابوا غينيا الجديدة، حيث قُتل ما لا يقل عن 16 شخصًا في أعمال شغب شهدتها البلاد الشهر الماضي.

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 وكانت أعمال شغب قد اندلعت في أكبر مدينتين بالبلاد، فيما تعهد رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات صارمة ضد الخروج على القانون. 

وقال ديفيد مانينج، مفوض الشرطة الملكية في البلاد، إن ثمانية من القتلى سقطوا في العاصمة بور مورسبي، والسبعة الآخرين في لاي، كبرى مدن البلاد.

واندلع العنف في العاصمة بورت مورسبي مساء الأربعاء بعد أن نظمت مجموعة من الجنود وضباط الشرطة وحراس السجن احتجاجات ضد الحكومة.

وأشعلت حشود غاضبة النار في المباني ونهبت المتاجر خلال ليلة من الاضطرابات التي سرعان ما امتدت لمسافة 300 كيلومتر شمالًا إلى مدينة لاي.

الخروج على القانون

واعتذر رئيس الوزراء جيمس مارابي عن الأحداث، قائلا: إن موجات "الخروج على القانون" "لن يتم التسامح معها"، وقال في مؤتمر صحفي: “هذه بلدكم بقدر ما هي بلدي. خرق القانون لا يحقق نتائج معينة”.

وقال مارابي: إن أسوأ أعمال الشغب قد هدأت بحلول صباح الخميس، لكنه أقر بأن "الوضع لا يزال متوترا هناك" في أجزاء من بورت مورسبي.

وأظهرت لقطات تلفزيونية المحتجين في العاصمة وهم يقتحمون المتاجر من خلال النوافذ الزجاجية المحطمة، ويضعون البضائع المسروقة في صناديق من الورق المقوى وعربات التسوق والدلاء البلاستيكية.

كما أظهرت مقاطع مصورة مباني وسيارات مشتعلة، مما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود فوق المناطق الأكثر تضررا في المدينة.

مكتب رئيس الوزراء في بورت مورسبي

وفي وقت سابق، تجمع حشد أصغر خارج مكتب رئيس الوزراء في بورت مورسبي، ومزقوا بوابة أمنية وأشعلوا النار في سيارة شرطة متوقفة.

من جهة أخرى، قدمت بكين شكوى إلى حكومة بابوا غينيا الجديدة، في أعقاب تقارير تفيد بأن مثيري الشغب استهدفوا الشركات المملوكة للصين.
وقال حاكم منطقة العاصمة الوطنية باوز باركوب إن الاضطرابات تمثل "مستوى غير مسبوق من الصراع" في بورت مورسبي، بينما وصفته صحيفة بوست كوريير المحلية بأنه "أحلك يوم" في المدينة.

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بابوا غينيا الجديدة رئيس الوزراء في بورت مورسبي مرتفعات بابوا غينيا الجديدة كمين بمقاطعة أنجا بورت مورسبي

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