الوادي الجديد تحصد 16 ميدالية ذهبية وفضية ببطولة مصر المفتوحة للكيك بوكسنج

حصد فريق نادي تعمير الصحاري بمدينة الخارجة بـ محافظة الوادي الجديد، بقيادة فولي أبوحسيبة مدرب الفريق، 14 ميدالية ذهبية و2 ميدالية فضية، في بطولة مصر المفتوحة لرياضة الكيك بوكسينج في نسختها السابعة، أوزان مختلفة والمقامة في الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

اسماء ابطال الكيك بوكسينج من الوادي الجديد

وأكد كابتن فولي أبوحسيبة مدرب فريق نادي تعمير الصحاري بالوادي الجديد، حصول الفريق على 14 ميدالية ذهبية و2 ميدالية فضية، في بطولة مصر المفتوحة، لافتًا إلى حصول 14 لاعب من الفريق على المركز الأول والميدالية الذهبية وهم:



1- أحمد منصور محمد حسن سن ٢٠١٧ وزن٣٠

2- عمرو سالم عبد الجواد سن ٢٠٠٦وزن٨٢

3- حازم محمود شعبان عبد الحميد سن ٢٠١٣ وزن

4- زياد محمد سيد حلبي سن ٢٠١٢وزن ٢٧

5-يوسف خالد مازن احمد سن٢٠٠٨وزن٤٩

6-محمد عصام عبد العال فهمي سن ٢٠٠٧وزن٥٣

7-وليد احمد عبد الرحيم مخيمر سن ٢٠١١وزن ٣٥

8-عمر إبراهيم شعبان ابراهيم سن ٢٠١٢ وزن ٢٦

9-محمد فولي أبو حسيبة خليفة سن ٢٠٠١ وزن ٧٥

10-زياد فولي أبو حسيبة خليفة سن ٢٠٠٧ وزن ٧٥

11-أحمد أكرم خلف الله سن٢٠٠٦ وزن ٧١

12-عبد الرحمن بليغ حمدي احمد ٢٠١٠ وزن ٥٧

13-يوسف بليغ حمدي احمد سن ٢٠١٣وزن ٥٠

14-عبد الخالق احمد عبد الخالق سن ٢٠١٠ وزن ٣٧.

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كما أعلن مدرب فريق الكيك بوكسنج بالوادي الجديد حصول 2 من اللاعبين على المركز الثاني والميدالية الفضية وهم

1- عبد الرحمن بليغ سن ٢٠١٠ وزن ٥٧

2- عمر ابراهيم شعبان سن ٢٠١٢ وزن ٢٦

وتوج اللاعب محمد فولي أبوحسيبة إبن واحة الخارجة ونادي تعمير الصحاري بمحافظة الوادي الجديد، بحزام بطولة مصر للمحترفين للكيك بوكسنج EKF K1، وزن 71 ضد منافسه السوري الجنسية، والمقامة في الصالة المغطاة باستاد القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل وكابتن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

كما حصل اللاعب زياد فولي ابو حسيبة خليفة على المركز الأول بوفي بطولة مصر للمحترفين للكيك بوكسنج EKF7، وزن 75 كجم، واللاعب أحمد أكرم خلف الله مركز أول وزن 74 كجم، واللاعب عبد الخالق احمد عبد الخالق مركز تاني وزن 37 كجم.

وأكد محمد فولي، لـ«فيتو»، أنه كان يتوقع حصوله على المركز الأول لاسيما بعد تشجيع مدربة كابتن فولي أبوحسيبة والد اللاعب، الذى تنبأ بنجاحه فى تلك اللعبة نتيجة لما يقدمه، مشيرا إلى أنه شعر بسعادة عقب تحقيق الإنتصار وكان يتوقع فوزه بتلك البطولة.

وقال إن الأسرة مهتمة به منذ صغره وتشجيعه على ممارسة الرياضة وبالتحديد لعبة الكيك بوكسينج التى إلتحق فى التدريب بها منذ بداية اللعبة بالوادي الجديد على يد أبيه.

وقال فولي أبوحسيبة، مدرب الكيك بوكسينج، إن التجهيز للبطولة بدأ قبل إنطلاقها بمدة عن طريق تكثيف التدريبات فى تلك المرحلة التى تسبق البطولة وإتباع نظام غذائى مناسب مع توفير راحة كافية للاعب، وتشجيعه على حصد المركز الأول ولا شئ بديل عنه حتى يقدم كل ما لديه من طاقة ومهارات تعلمها فى التدريب.

ولفت المدرب، إلى أن اللاعب إلتحق بالتدريب وممارسة رياضة الكيك بوكسينج منذ بداية تأسيس اللعبة بالوادي الجديد، مضيفا أن يوم البطولة قام بتشجيعه واللعب على العامل النفسى وتهيئته للمباراة التى كان يتوقع أن يحصدها نتيجة قدراته البدنية والذهنية.

وأضاف الكابتن فولي أبو حسيبة مدرب فريق الكيك بوكسنج، أن لاعبي المحافظة تحظى بدعم ورعاية اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وذلك بعد تحقيقه لنتائج مبهرة بأكثر من بطولة علي التوالي، مشيرا الى أن لعبة "الكيك بوكسنج" تعتبر من الألعاب غير المنتشرة في الوطن العربي بصفة خاصة، وذلك لندرة المدربين المتميزين في هذا المجال وتعتبر من أكثر الألعاب التي تصل بممارسها إلى أعلى مستوى من النقاء الذهني، وتتطلب قدرة الفرد العالية في استخدام نقاط الضعف في الخصم وذلك حتى يمكنه التغلب عليه بسهولة ويسر.

وقدم أبو حسيبة الشكر لرئيس اتحاد الكيك بوكسينج الكابتن محمد الصبيح وامين عام الاتحاد الكابتن زينب مٱمون وجميع أعضاء الاتحاد ومدير جهاز تعمير الصحاري بالوادى الجديد واللواء هشام محمد عبد السلام عوف مدير نادى التعمير والمهندس عصام عبد العال

وكان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أعلن مشاركة 8 آلاف لاعب ولاعبة، في بطولة مصر المفتوحة في نسختها السابعة والمقامة في الصالة المغطاة باستاد القاهرة حتى 11 فبراير.

وحرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل علي حضور منافسات بطولة مصر المفتوحة للكيك بوكسينج في نسختها السابعة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي بحضور كابتن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وخلال البطولة رحب كابتن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج بضيوف الاتحاد كلا من الدكتور أشرف صبحي والفريق كامل الوزير بعد تشريفهم فعاليات بطولة مصر المفتوحة للكيك بوكسينج وحرصهم علي مشاركة احتفالية تكريم المدربين والحكام الذي يتوافق مع العام الرابع علي إنشاء الاتحاد المصري للكيك بوكسينج.

وقال صبيح إن هذا اليوم لا ينسي في تاريخ الاتحاد المصري للكيك بوكسينج يوم عيد ميلاد الاتحاد المصري للكيك بوكسينج الرابع الذي أصبح الآن أكبر اتحاد للألعاب النزالية في مصر في وقت قصير للغاية.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أن رياضة الكيك بوكسينج عانت كثيرا حتى تصبح اتحاد منفصل ولم يتم ذلك إلا خلال تواجد الدكتور أشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة وكل ما حدث من انجازات داخل الاتحاد يعود إلي الدكتور أشرف صبحي الذي يقدم كل الدعم والمساندة للاتحاد المصري للكيك بوكسينج ولجميع الاتحادات الرياضية.

وشهدت بطولة مصر المفتوحة في نسختها السابعة التي أقيم استاد القاهرة مشاركة 8 آلاف لاعب ولاعبة من 278 هيئة رياضية من جميع أنحاء الجمهورية، وتمت إقامتها علي 12 ملعب في نفس التوقت وذلك لأول مرة في تاريخ رياضات الألعاب النزالية في مصر.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج إن بطولة مصر المفتوحة تعد من ضمن بطولات الاتحاد التي تدل على قوته ومدي انتشاره في جميع مناطق الجمهورية كما أنها الأكبر عددا ضمن بطولات الألعاب النزالية.

وتابع أن البطولة فرصة ذهبية للجميع على الاحتكاك واكتساب الخبرات من أجل الاستعداد للبطولات المقبلة وزيادة فرص الالتحاق بالمنتخبات الوطنية بمختلف أعمارهم.

ويعد الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أكبر اتحاد للألعاب النزالية حيث يصل عدد لاعبيه المنتشرين في مختلف محافظات الجمهورية أكثر من 50 ألف لاعب ولاعبة وحقق العديد من النجاحات في مختلف البطولات القارية والدولية التي شارك فيها في تطور فني واضح للاعبين تنفيذا لخطة الاتحاد الطموحة للتوسع والانتشار وزيادة قاعدة اللاعبين ضمن توجهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لزيادة إقبال الجميع على المشاركة في الرياضة.