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محافظات

رئيس حي شرق بالإسكندرية يتفقد كسح تراكمات مياه الأمطار

الإسكندرية , فيتو
الإسكندرية , فيتو

 كلف اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية كافة الإدارات المعنية باستمرار متابعة حالة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وتمركزات سيارات وبدالات الصرف الصحي، ورصد أية تراكمات لمياه الأمطار، والعمل على سرعة تصريفها في الحال لحين انتهاء النوة الحالية لمنع حدوث أي إعاقة للحركة المرورية بنطاق الحي.

 

كسح مياة الأمطار من شوارع الإسكندرية 

 جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندريةفي إطار رفع حالة الاستعداد القصوى، وسرعة حل مشكلة تراكمات المياه التي قد تطرأ نتيجة تداعيات النوة الحالية التي تتعرض لها المحافظة.

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 وفى هذا الصدد تابعت إدارة المتابعة الميدانية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي وشركة نهضة مصر، حالة الشوارع والميادين  بنطاق الحي وتم رصد جميع التراكمات وشفط المياه على الفور، وكذا تم متابعة إزاحة التراكمات على جانبي الطريق، وكذا الاستجابة لشكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار بنطاق الحي.

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